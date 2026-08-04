https://uz.sputniknews.ru/20260804/stroytexnorm-belarusi-nameren-podpisat-soglashenie-s-uzbekistanom-59481841.html
Стройтехнорм Беларуси намерен подписать соглашение с Узбекистаном
Стройтехнорм Беларуси намерен подписать соглашение с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Цель — признание белорусских стандартов за рубежом, экспорт продукции и баланс между открытостью рынков и защитой технологического суверенитета
2026-08-04T14:22+0500
2026-08-04T14:22+0500
2026-08-04T14:22+0500
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сотрудничество
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строительство
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. РУП "Стройтехнорм" Беларуси намерено подписать соглашение с Узбекистаном в сентябре текущего года, сообщает БелТА.Цель — признание белорусских стандартов за рубежом, экспорт продукции и баланс между открытостью рынков и защитой технологического суверенитета.Для справки: РУП "Стройтехнорм" — головная организация Министерства архитектуры и строительства РБ по техническому нормированию и стандартизации в области строительства, многопрофильная компания по оказанию комплекса информационно-технических услуг в строительстве и смежных областях.
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узбекистан, беларусь, сотрудничество, стандарт, строительство
узбекистан, беларусь, сотрудничество, стандарт, строительство
Стройтехнорм Беларуси намерен подписать соглашение с Узбекистаном
Цель — признание белорусских стандартов за рубежом, экспорт продукции и баланс между открытостью рынков и защитой технологического суверенитета.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
РУП "Стройтехнорм" Беларуси намерено подписать соглашение с Узбекистаном в сентябре текущего года, сообщает
БелТА.
Цель — признание белорусских стандартов за рубежом, экспорт продукции и баланс между открытостью рынков и защитой технологического суверенитета.
“В сентябре 2026 года запланировано подписание соглашений с организациями России, Казахстана, Узбекистана, в перспективе — и партнерами в Китае. Цель — признание белорусских стандартов за рубежом, экспорт продукции и баланс между открытостью рынков и защитой технологического суверенитета”, — рассказала гендиректор РУП "Стройтехнорм" Татьяна Николаева.
Для справки: РУП "Стройтехнорм" — головная организация Министерства архитектуры и строительства РБ по техническому нормированию и стандартизации в области строительства, многопрофильная компания по оказанию комплекса информационно-технических услуг в строительстве и смежных областях.