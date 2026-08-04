https://uz.sputniknews.ru/20260804/stroytexnorm-belarusi-nameren-podpisat-soglashenie-s-uzbekistanom-59481841.html

Стройтехнорм Беларуси намерен подписать соглашение с Узбекистаном

Стройтехнорм Беларуси намерен подписать соглашение с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Цель — признание белорусских стандартов за рубежом, экспорт продукции и баланс между открытостью рынков и защитой технологического суверенитета

2026-08-04T14:22+0500

2026-08-04T14:22+0500

2026-08-04T14:22+0500

узбекистан

беларусь

сотрудничество

стандарт

строительство

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. РУП "Стройтехнорм" Беларуси намерено подписать соглашение с Узбекистаном в сентябре текущего года, сообщает БелТА.Цель — признание белорусских стандартов за рубежом, экспорт продукции и баланс между открытостью рынков и защитой технологического суверенитета.Для справки: РУП "Стройтехнорм" — головная организация Министерства архитектуры и строительства РБ по техническому нормированию и стандартизации в области строительства, многопрофильная компания по оказанию комплекса информационно-технических услуг в строительстве и смежных областях.

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узбекистан, беларусь, сотрудничество, стандарт, строительство