https://uz.sputniknews.ru/20260804/svo-optimistichnye-itogi-iyulya-59475505.html

СВО: оптимистичные итоги июля

СВО: оптимистичные итоги июля

Sputnik Узбекистан

ВС России в июле установили рекорд по освобожденным территориям – более 728 кв. км. Это лучший результат месяца за три минувших года, и крупнейший провал обороны противника в Донбассе, на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях

2026-08-04T16:50+0500

2026-08-04T16:50+0500

2026-08-04T16:50+0500

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Российское наступление в зоне СВО ускоряется, вопреки западной коалиционной возне, пропаганде и дезинформации. Факты — упрямая вещь: ВС России в июле установили рекорд по освобожденным территориям — более 728 кв. км. Это лучший результат месяца за три минувших года, и крупнейший провал обороны противника в Донбассе, на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях.ВС России уверенно владеют инициативой на всей 1300-км линии фронта: за июнь освободили 29 населенных пунктов (636 кв. км), за июль — 32 населенных пункта, из которых 13 — в Харьковской области). Причем лишь за последнюю неделю июля в зоне СВО освободили от бандеровцев 12 населенных пунктов — ускорение налицо.Важный рубеж полного очищения Донбасса от украинских войск — освобождение 3 июля города Константиновка. Этот успех позволил подразделениям Российской армии активнее продвигаться с разных направлений к Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ. Клещи необратимо сжимаются, на отдельных участках российские войска находятся всего в 4–5 км от городских окраин агломерации. Кроме того, с 4 июля подразделения ВС России ведут бои в городе Доброполье, важном для развития успеха.Принципиально новыми элементами боевых действий в июле стали методичные (ежедневные) массированные и групповые удары ВС России по объектам противника в Киеве, одесских и николаевских портах, а также непосредственно по морским судам с военными грузами для ВСУ. В июле на переходе морем, на рейде или у причала поражены 86 контейнеровозов, сухогрузов, балкеров, танкеров и буксиров вспомогательного флота ВМСУ. Фактически установлена морская блокада Украины. Отрезаны до 90 процентов "железного потока" натовских вооружений и боеприпасов киевскому режиму. Здесь важно иметь ввиду, что ВС России наступают, преодолевая консолидированное военно-промышленное противодействие пяти десятков стран Запада.Массированные удары по Киеву высокоточными ракетами и дронами большой дальности снижают боеспособность ВСУ, ускоряют продвижение российских войск в Донбассе, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Противник несет огромные потери, только прилет 6 июля по складу ракетного вооружения в городе Вишневое под Киевом "вынес" из натовского бюджета миллиарды долларов. Еще один апокалиптический взрыв арсенала в Хмельницком 31 июля стал последним для десятков украинских бойцов Сил специальных операций. Высокоточное поражение требует оперативного целеуказания, и российская военная разведка действовала в июле с безупречным профессионализмом.Кризис "коалиции желающих"Июльская морская блокада Одессы и уверенное расширение российскими войсками зоны безопасности в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях может стать началом возвращения этих регионов в состав России. Попытки США и НАТО противодействовать необратимому ходу СВО киевской (террористической) клоунадой в стиле "40 дней принуждения России к миру" неконструктивны, как и вся безрассудная стратегия "эскалации ради деэскалации".Европа обеспокоена вероятным развалом "коалиции желающих" (группировки войск НАТО для Украины) задолго до формирования войсковых структур — по причинам политическим, финансовым и технологическим. Невероятная на украинской территории "коалиция" заведомо обречена оказаться беззащитной целью для "Искандеров", "Цирконов", "Гераней" и других средств оперативного возвращения агрессоров в состояние вечного покоя. Саммит "коалиции желающих" в Париже 13 июля создал лишь иллюзию антироссийского единства (37 стран), которое исчезнет после первого ракетного удара России по войскам Британии, Франции, Германии.Июльские массированные удары по Киеву высветили кризис натовской системы ПВО, основанной на технологиях США. ЗРК Patriot и раньше не справлялся, а две войны — на Украине и в Иране — сделали для всех очевидным: американцы не способны обеспечивать союзников и марионеток зенитными ракетами в нескольких конфликтах одновременно. Потому что не могут произвести за год более 600 единиц боеприпасов ЗРК Patriot. Ни за какие деньги. Передать секретные технологии производства тоже не готовы. Прочность ПВО-ПРО Северной Америки пока никто не проверял практически, однако там проблемы. Все страны НАТО в равной степени беззащитны перед российскими гиперзвуковыми ракетами, и ЗРК Patriot не поможет "вернуть величие Америки". Пентагон рассчитывает на трехкратное увеличение производства зенитных ракет PAC-3 в отдаленной перспективе, хотя и этого для современной войны недостаточно. Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля отразил лишь отчаянное желание утопающего схватиться за соломинку. Запад технологически проиграл прокси-войну с Россией.Российские войска к исходу 31 июля уничтожили: 673 самолета, 284 вертолета, 193 тысячи БПЛА, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 380 танков и других боевых бронемашин, 1766 РСЗО, 35 963 единиц артиллерии противника. И уничтожение ракетным ударом 25 июля американского военного завода в Киеве (Terminal Autonomy, сборка БПЛА) — "информация к размышлению" всем желающим встретиться с ВС России на поле боя.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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