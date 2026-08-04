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https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-deli-proshel-uzbeksko-indiyskiy-biznes-forum-59477681.html
В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум — подробности
В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум — подробности
Sputnik Узбекистан
Участники обсудили сотрудничество в таких перспективных сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика, цифровые технологии и искусственный интеллект, пищевая промышленность, транспорт и логистика, здравоохранение, а также сельское хозяйство
2026-08-04T11:20+0500
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узбекистан
индия
нью-дели
бизнес-форум
сотрудничество
бахтиер саидов
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Накануне в Дели состоялся узбекско-индийский бизнес-форум с участием представителей ведущих компаний Индии. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.Глава МИД РУз до 5 августа находится в Индии с официальным визитом. По мнению Саидова, участие в мероприятии представителей ведущих индийских компаний, включая Nayara Energy, NTPC, Olectra Greentech, Panacea Biotec, Multani Pharmaceuticals, Zipaworld Innovation и других, имеет важное значение для укрепления деловых связей, продвижения новых инвестпроектов и дальнейшего расширения взаимовыгодного партнерства.
https://uz.sputniknews.ru/20260804/59472716.html
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узбекистан, индия, нью-дели, бизнес-форум, сотрудничество, бахтиер саидов, мид узбекистана
узбекистан, индия, нью-дели, бизнес-форум, сотрудничество, бахтиер саидов, мид узбекистана

В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум — подробности

11:20 04.08.2026 (обновлено: 11:33 04.08.2026)
© Baxtiyor Saidov/TelegramВ Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум
В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2026
© Baxtiyor Saidov/Telegram
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Участники обсудили сотрудничество в таких перспективных сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика, цифровые технологии и искусственный интеллект, пищевая промышленность, транспорт и логистика, здравоохранение, а также сельское хозяйство.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Накануне в Дели состоялся узбекско-индийский бизнес-форум с участием представителей ведущих компаний Индии. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.
© Baxtiyor Saidov/TelegramВ Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум
В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2026
В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Глава МИД РУз до 5 августа находится в Индии с официальным визитом.
“В рамках нашего визита в Нью-Дели состоялся узбекско-индийский бизнес-форум, который стал важной площадкой для расширения практического взаимодействия между деловыми кругами наших стран. Были обсуждены вопросы сотрудничества в таких перспективных сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика, цифровые технологии и искусственный интеллект, пищевая промышленность, транспорт и логистика, здравоохранение, а также сельское хозяйство”, — говорится в сообщении.
© Baxtiyor Saidov/TelegramВ Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум
В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2026
В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум
© Baxtiyor Saidov/Telegram
По мнению Саидова, участие в мероприятии представителей ведущих индийских компаний, включая Nayara Energy, NTPC, Olectra Greentech, Panacea Biotec, Multani Pharmaceuticals, Zipaworld Innovation и других, имеет важное значение для укрепления деловых связей, продвижения новых инвестпроектов и дальнейшего расширения взаимовыгодного партнерства.
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