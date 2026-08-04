https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-deli-proshel-uzbeksko-indiyskiy-biznes-forum-59477681.html

В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум — подробности

В Дели прошел узбекско-индийский бизнес форум — подробности

Sputnik Узбекистан

Участники обсудили сотрудничество в таких перспективных сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика, цифровые технологии и искусственный интеллект, пищевая промышленность, транспорт и логистика, здравоохранение, а также сельское хозяйство

2026-08-04T11:20+0500

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2026-08-04T11:33+0500

узбекистан

индия

нью-дели

бизнес-форум

сотрудничество

бахтиер саидов

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Накануне в Дели состоялся узбекско-индийский бизнес-форум с участием представителей ведущих компаний Индии. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.Глава МИД РУз до 5 августа находится в Индии с официальным визитом. По мнению Саидова, участие в мероприятии представителей ведущих индийских компаний, включая Nayara Energy, NTPC, Olectra Greentech, Panacea Biotec, Multani Pharmaceuticals, Zipaworld Innovation и других, имеет важное значение для укрепления деловых связей, продвижения новых инвестпроектов и дальнейшего расширения взаимовыгодного партнерства.

https://uz.sputniknews.ru/20260804/59472716.html

узбекистан

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узбекистан, индия, нью-дели, бизнес-форум, сотрудничество, бахтиер саидов, мид узбекистана