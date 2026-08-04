https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-ruz-usilyat-rabotu-po-vyyavleniyu-i-reabilitatsii-lits-postradavshix-ot-torgovli-lyudmi-59478901.html

В РУз усилят работу по выявлению и реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми

В РУз усилят работу по выявлению и реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми

Sputnik Узбекистан

Предлагают установить отдельную уголовную ответственность за торговлю детьми, ограничить лицам, совершившим преступления, связанные с торговлей людьми, право заниматься деятельностью в сфере трудовой и внешней миграции

2026-08-04T12:19+0500

2026-08-04T12:19+0500

2026-08-04T12:32+0500

общество

борьба

торговля людьми

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Узбекистане усилят работу по выявлению и реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми, соответствующие предложения представили президенту Шавкату Мирзиёеву.В соответствии с ними:Наряду с этим предлагают установить отдельную уголовную ответственность за торговлю детьми, ограничить право лиц, совершивших преступления, связанные с торговлей людьми, заниматься деятельностью в сфере трудовой и внешней миграции, а также проводить регулярный мониторинг предоставляемых услуг.

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общество, борьба, торговля людьми, узбекистан