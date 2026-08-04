https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-ruz-usilyat-rabotu-po-vyyavleniyu-i-reabilitatsii-lits-postradavshix-ot-torgovli-lyudmi-59478901.html
В РУз усилят работу по выявлению и реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми
В РУз усилят работу по выявлению и реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми
Sputnik Узбекистан
Предлагают установить отдельную уголовную ответственность за торговлю детьми, ограничить лицам, совершившим преступления, связанные с торговлей людьми, право заниматься деятельностью в сфере трудовой и внешней миграции
2026-08-04T12:19+0500
2026-08-04T12:19+0500
2026-08-04T12:32+0500
общество
борьба
торговля людьми
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Узбекистане усилят работу по выявлению и реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми, соответствующие предложения представили президенту Шавкату Мирзиёеву.В соответствии с ними:Наряду с этим предлагают установить отдельную уголовную ответственность за торговлю детьми, ограничить право лиц, совершивших преступления, связанные с торговлей людьми, заниматься деятельностью в сфере трудовой и внешней миграции, а также проводить регулярный мониторинг предоставляемых услуг.
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общество, борьба, торговля людьми, узбекистан
общество, борьба, торговля людьми, узбекистан
В РУз усилят работу по выявлению и реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми
12:19 04.08.2026 (обновлено: 12:32 04.08.2026)
Предлагают установить отдельную уголовную ответственность за торговлю детьми, ограничить лицам, совершившим преступления, связанные с торговлей людьми, право заниматься деятельностью в сфере трудовой и внешней миграции.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
В Узбекистане усилят работу по выявлению и реабилитации лиц, пострадавших от торговли людьми, соответствующие предложения представили
президенту Шавкату Мирзиёеву.
с 1 сентября 2026 года через центры "Инсон" на уровне махалли и района внедрят систему оценки положения лиц, пострадавших от торговли людьми, с последующим направлением их к соответствующим службам;
Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин и его территориальные центры переименуют в Республиканский центр реабилитации женщин и детей, и его территориальные центры;
в территориальных центрах Каракалпакстана, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областей наладят прием женщин, пострадавших от торговли людьми, и их несовершеннолетних детей, а также оказание им необходимых услуг с созданием 40 дополнительных мест.
Наряду с этим предлагают установить отдельную уголовную ответственность за торговлю детьми, ограничить право лиц, совершивших преступления, связанные с торговлей людьми, заниматься деятельностью в сфере трудовой и внешней миграции, а также проводить регулярный мониторинг предоставляемых услуг.