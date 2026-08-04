https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-sez-ayritom-v-surxandare-otkryli-torgovyy-dom-tyumenskoy-oblasti-rossii-59474732.html

В СЭЗ "Айритом" в Сурхандарье открыли Торговый дом Тюменской области России

В СЭЗ "Айритом" в Сурхандарье открыли Торговый дом Тюменской области России

Sputnik Узбекистан

Проект реализовали при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в рамках развития активного межрегионального сотрудничества

2026-08-04T10:00+0500

2026-08-04T10:00+0500

2026-08-04T11:39+0500

узбекистан

сурхандарьинская область

торговый дом

тюменская область

россия

открытие

торговля

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В свободной экономической зоне "Айритом" в Сурхандарьинской области открыли Торговый дом Тюменской области России, сообщает ИА "Дунё".Цель — укрепить долгосрочное взаимодействие между регионами РУз и РФ, а также расширить возможности для транзита и торговли по афганскому направлению.Проект реализовали при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в рамках развития активного межрегионального сотрудничества. В новом Торговом доме представят широкую линейку промышленной продукции, произведенной предприятиями Тюменской области.Кроме того, в настоящее время идут переговоры о создании на базе СЭЗ "Айритом" аналогичной торговой площадки Челябинской области.

узбекистан

сурхандарьинская область

тюменская область

россия

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узбекистан, сурхандарьинская область, торговый дом, тюменская область, россия, открытие, торговля, сотрудничество