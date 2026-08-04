https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-sez-ayritom-v-surxandare-otkryli-torgovyy-dom-tyumenskoy-oblasti-rossii-59474732.html
В СЭЗ "Айритом" в Сурхандарье открыли Торговый дом Тюменской области России
В СЭЗ "Айритом" в Сурхандарье открыли Торговый дом Тюменской области России
Sputnik Узбекистан
Проект реализовали при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в рамках развития активного межрегионального сотрудничества
2026-08-04T10:00+0500
2026-08-04T10:00+0500
2026-08-04T11:39+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
торговый дом
тюменская область
россия
открытие
торговля
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В свободной экономической зоне "Айритом" в Сурхандарьинской области открыли Торговый дом Тюменской области России, сообщает ИА "Дунё".Цель — укрепить долгосрочное взаимодействие между регионами РУз и РФ, а также расширить возможности для транзита и торговли по афганскому направлению.Проект реализовали при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в рамках развития активного межрегионального сотрудничества. В новом Торговом доме представят широкую линейку промышленной продукции, произведенной предприятиями Тюменской области.Кроме того, в настоящее время идут переговоры о создании на базе СЭЗ "Айритом" аналогичной торговой площадки Челябинской области.
узбекистан
сурхандарьинская область
тюменская область
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узбекистан, сурхандарьинская область, торговый дом, тюменская область, россия, открытие, торговля, сотрудничество
узбекистан, сурхандарьинская область, торговый дом, тюменская область, россия, открытие, торговля, сотрудничество
В СЭЗ "Айритом" в Сурхандарье открыли Торговый дом Тюменской области России
10:00 04.08.2026 (обновлено: 11:39 04.08.2026)
Проект реализовали при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в рамках развития активного межрегионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
В свободной экономической зоне "Айритом" в Сурхандарьинской области открыли Торговый дом Тюменской области России, сообщает
ИА "Дунё".
Цель — укрепить долгосрочное взаимодействие между регионами РУз и РФ, а также расширить возможности для транзита и торговли по афганскому направлению.
Проект реализовали при содействии Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге в рамках развития активного межрегионального сотрудничества.
В новом Торговом доме представят широкую линейку промышленной продукции, произведенной предприятиями Тюменской области.
Кроме того, в настоящее время идут переговоры о создании на базе СЭЗ "Айритом" аналогичной торговой площадки Челябинской области.