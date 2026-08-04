https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-uzbekistan-iz-belorusskoy-orshi-otpravilsya-vtoroy-poezd-proekta-slavyanskiy-karavan-59473701.html

В Узбекистан из белорусской Орши отправился второй поезд проекта "Славянский караван"

В Узбекистан из белорусской Орши отправился второй поезд проекта "Славянский караван"

Sputnik Узбекистан

Новый сервис показывает востребованность проекта и маршрута следования, открывает широкие перспективы для экспортеров всех отраслей — от пищевой промышленности до химической, строительной, деревообрабатывающей и машиностроительной

2026-08-04T09:30+0500

2026-08-04T09:30+0500

2026-08-04T10:06+0500

узбекистан

беларусь

сотрудничество

проект

поезд

железная дорога

грузоперевозки

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/04/59473536_3:0:867:486_1920x0_80_0_0_7f77580ad5c57599350c9fbdf221f568.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Белорусская железная дорога отправила второй сквозной грузовой поезд по проекту "Славянский караван" из Беларуси в Узбекистан, сообщает БелТА.Для консолидации грузов выбрана станция Орша-Восточная, так как сюда стекаются вагоны и контейнеры со всех регионов Беларуси.Цель проекта — наращивание поставок белорусской продукции машиностроения, деревообработки, сельского хозяйства и других товаров.Первый сквозной грузовой поезд с продукцией деревообработки, продовольственными грузами и химикатами "Славянский караван" отправили из Орши 30 июля.Точно такой же состав будет отправляться с товарами из Узбекистана, начиная с товаров легкой промышленности и заканчивая пищевыми, в том числе фруктами, которые не растут в Беларуси.Регулярное движение поезда, возможность перевозки грузов как в вагонах, так и в контейнерах, а также проработка обратного маршрута создают основу для устойчивого роста грузопотока между двумя странами. Для отправителей это не просто грузовой поезд, а реальный инструмент для доставки груза получателю с сокращенными сроками без переформирования состава в пути следования, отметили в пресс-службе БЖД.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, беларусь, сотрудничество, проект, поезд, железная дорога, грузоперевозки