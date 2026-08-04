https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-uzbekistan-iz-belorusskoy-orshi-otpravilsya-vtoroy-poezd-proekta-slavyanskiy-karavan-59473701.html
В Узбекистан из белорусской Орши отправился второй поезд проекта "Славянский караван"
В Узбекистан из белорусской Орши отправился второй поезд проекта "Славянский караван"
Sputnik Узбекистан
Новый сервис показывает востребованность проекта и маршрута следования, открывает широкие перспективы для экспортеров всех отраслей — от пищевой промышленности до химической, строительной, деревообрабатывающей и машиностроительной
2026-08-04T09:30+0500
2026-08-04T09:30+0500
2026-08-04T10:06+0500
узбекистан
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проект
поезд
железная дорога
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Белорусская железная дорога отправила второй сквозной грузовой поезд по проекту "Славянский караван" из Беларуси в Узбекистан, сообщает БелТА.Для консолидации грузов выбрана станция Орша-Восточная, так как сюда стекаются вагоны и контейнеры со всех регионов Беларуси.Цель проекта — наращивание поставок белорусской продукции машиностроения, деревообработки, сельского хозяйства и других товаров.Первый сквозной грузовой поезд с продукцией деревообработки, продовольственными грузами и химикатами "Славянский караван" отправили из Орши 30 июля.Точно такой же состав будет отправляться с товарами из Узбекистана, начиная с товаров легкой промышленности и заканчивая пищевыми, в том числе фруктами, которые не растут в Беларуси.Регулярное движение поезда, возможность перевозки грузов как в вагонах, так и в контейнерах, а также проработка обратного маршрута создают основу для устойчивого роста грузопотока между двумя странами. Для отправителей это не просто грузовой поезд, а реальный инструмент для доставки груза получателю с сокращенными сроками без переформирования состава в пути следования, отметили в пресс-службе БЖД.
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узбекистан, беларусь, сотрудничество, проект, поезд, железная дорога, грузоперевозки
узбекистан, беларусь, сотрудничество, проект, поезд, железная дорога, грузоперевозки
В Узбекистан из белорусской Орши отправился второй поезд проекта "Славянский караван"
09:30 04.08.2026 (обновлено: 10:06 04.08.2026)
Новый сервис показывает востребованность проекта и маршрута следования, открывает широкие перспективы для экспортеров всех отраслей — от пищевой промышленности до химической, строительной, деревообрабатывающей и машиностроительной.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Белорусская железная дорога отправила второй сквозной грузовой поезд по проекту "Славянский караван" из Беларуси в Узбекистан, сообщает
БелТА.
Для консолидации грузов выбрана станция Орша-Восточная, так как сюда стекаются вагоны и контейнеры со всех регионов Беларуси.
Цель проекта — наращивание поставок белорусской продукции машиностроения, деревообработки, сельского хозяйства и других товаров.
“Состав стартовал со станции "Орша-Восточная". Он доставит по маршруту Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан продукцию деревообработки, продовольственные грузы с высокой добавленной стоимостью общим весом более 4 тыс. т из разных регионов страны. Также в него включены экспортные грузы, следующие транзитом через Узбекистан назначением в Кыргызстан и Таджикистан”, — говорится в сообщении.
Первый сквозной грузовой поезд с продукцией деревообработки, продовольственными грузами и химикатами "Славянский караван" отправили
из Орши 30 июля.
"Новый сервис показывает востребованность проекта и маршрута следования, открывает широкие перспективы для экспортеров всех отраслей — от пищевой промышленности до химической, строительной, деревообрабатывающей и машиностроительной. География поставок продукции через Узбекистан может быть расширена на другие востребованные рынки сбыта стран Центральной и Южной Азии", — говорится в сообщении.
Точно такой же состав будет отправляться с товарами из Узбекистана, начиная с товаров легкой промышленности и заканчивая пищевыми, в том числе фруктами, которые не растут в Беларуси.
Регулярное движение поезда, возможность перевозки грузов как в вагонах, так и в контейнерах, а также проработка обратного маршрута создают основу для устойчивого роста грузопотока между двумя странами. Для отправителей это не просто грузовой поезд, а реальный инструмент для доставки груза получателю с сокращенными сроками без переформирования состава в пути следования, отметили
в пресс-службе БЖД.