https://uz.sputniknews.ru/20260804/vechnuyu-krasotu-uzbekistana-prezentovali-v-pekine-59483875.html

"Вечную красоту Узбекистана" презентовали в Пекине

"Вечную красоту Узбекистана" презентовали в Пекине

Sputnik Узбекистан

Цель проекта — широкое продвижение богатого культурного наследия и творческого потенциала Нового Узбекистана на международной арене, поддержка интеллектуального потенциала женщин, укрепление культурных связей и дружеских отношений между странами

2026-08-04T17:20+0500

2026-08-04T17:20+0500

2026-08-04T17:20+0500

общество

узбекистан

женщины

книга

презентация

пекин

кнр

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Пекине презентовали книгу "Вечная красота Узбекистана", сообщает ИА "Дунё".В нее включили рассказы, стихотворения, статьи и эссе, написанные талантливыми женщинами, работающими в различных сферах жизни республики.Цель проекта — широкое продвижение богатого культурного наследия и творческого потенциала Нового Узбекистана на международной арене, поддержка интеллектуального потенциала женщин, укрепление культурных связей и дружеских отношений между странами.Книга подготовлена под редакцией главы Международной ассоциации художественного образования и культурного академического сотрудничества КНР Ананды Жао, а также руководителя узбекской академии девушек "Shine", лауреата Государственной премии имени Зульфии Шахиды Юсуповой.

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общество, узбекистан, женщины, книга, презентация, пекин, кнр