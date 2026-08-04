https://uz.sputniknews.ru/20260804/vechnuyu-krasotu-uzbekistana-prezentovali-v-pekine-59483875.html
"Вечную красоту Узбекистана" презентовали в Пекине
"Вечную красоту Узбекистана" презентовали в Пекине
Sputnik Узбекистан
Цель проекта — широкое продвижение богатого культурного наследия и творческого потенциала Нового Узбекистана на международной арене, поддержка интеллектуального потенциала женщин, укрепление культурных связей и дружеских отношений между странами
2026-08-04T17:20+0500
2026-08-04T17:20+0500
2026-08-04T17:20+0500
общество
узбекистан
женщины
книга
презентация
пекин
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Пекине презентовали книгу "Вечная красота Узбекистана", сообщает ИА "Дунё".В нее включили рассказы, стихотворения, статьи и эссе, написанные талантливыми женщинами, работающими в различных сферах жизни республики.Цель проекта — широкое продвижение богатого культурного наследия и творческого потенциала Нового Узбекистана на международной арене, поддержка интеллектуального потенциала женщин, укрепление культурных связей и дружеских отношений между странами.Книга подготовлена под редакцией главы Международной ассоциации художественного образования и культурного академического сотрудничества КНР Ананды Жао, а также руководителя узбекской академии девушек "Shine", лауреата Государственной премии имени Зульфии Шахиды Юсуповой.
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общество, узбекистан, женщины, книга, презентация, пекин, кнр
общество, узбекистан, женщины, книга, презентация, пекин, кнр
"Вечную красоту Узбекистана" презентовали в Пекине
Цель проекта — широкое продвижение богатого культурного наследия и творческого потенциала Нового Узбекистана на международной арене, поддержка интеллектуального потенциала женщин, укрепление культурных связей и дружеских отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
В Пекине презентовали книгу "Вечная красота Узбекистана", сообщает
ИА "Дунё".
В нее включили рассказы, стихотворения, статьи и эссе, написанные талантливыми женщинами, работающими в различных сферах жизни республики.
Цель проекта — широкое продвижение богатого культурного наследия и творческого потенциала Нового Узбекистана на международной арене, поддержка интеллектуального потенциала женщин, укрепление культурных связей и дружеских отношений между странами.
“Презентация стала еще одним ярким свидетельством того, что голос образованных и талантливых женщин Узбекистана все увереннее звучит на международной арене, а национальная культура и духовное наследие нашей страны получают заслуженное признание мирового сообщества”, — говорится в сообщении.
Книга подготовлена под редакцией главы Международной ассоциации художественного образования и культурного академического сотрудничества КНР Ананды Жао, а также руководителя узбекской академии девушек "Shine", лауреата Государственной премии имени Зульфии Шахиды Юсуповой.