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Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за январь–июнь 2026 года
2026-08-04T18:15+0500
2026-08-04T18:15+0500
2026-08-04T18:15+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за первые шесть месяцев этого года достиг почти $11 млрд (26,8% от общего объема), из них:Основным партнером в Союзе продолжает оставаться Россия.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, торговля, статистика, инфографика, россия, инфографика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, торговля, статистика, инфографика, россия, инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальный комитет РУз по статистике опубликовал данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за январь–июнь 2026 года.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за первые шесть месяцев этого года достиг почти $11 млрд (26,8% от общего объема), из них:
Основным партнером в Союзе продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан
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