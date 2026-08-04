За какие правонарушения предлагают временно изымать автомототранспортные средства в РУз
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики УзбекистанЗаседание Законодательной палаты Олий Мажлиса
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан
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Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы обеспечения безопасности дорожного движения" прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Депутаты Закпалаты Олий Мажлиса приняли в первом чтении проект закона, которым вводится новый вид административного наказания — временное изъятие автомототранспортного средства на срок от шести месяцев до одного года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
“Предлагается применять данную меру в случаях совершения таких грубых нарушений, как дорожное хулиганство, организация незаконных гонок, управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования, если эти деяния совершены лицами, не имеющими права управления транспортными средствами или лишенными такого права”, — говорится в сообщении.
Решение о применении данной меры будут принимать районные или городские судами по уголовным делам в случаях, предусмотренных законом, уточнили в пресс-службе.
Законопроектом предусмотрены изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административной ответственности, а также в Закон "О дорожном движении".
Кроме того, предлагают:
установить уголовную ответственность за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему, если это повлекло причинение потерпевшему телесных повреждений средней тяжести или тяжкого вреда здоровью, смерть человека либо иные тяжкие последствия;
усилить административную ответственность за передачу транспортного средства несовершеннолетнему, незаконную организацию и участие в гонках на автотранспортных средствах, оставление грузовых автомобилей в ночное время на обочинах с созданием угрозы безопасности дорожного движения, нарушение порядка снятия транспортных средств с учета, а также за превышение установленной скорости более чем на 80 км/ч.
Документ также предусматривает совершенствование мер ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или уклонение от прохождения соответствующего освидетельствования.
А в отношении лиц, повторно совершивших отдельные грубые нарушения правил дорожного движения, предлагают временно не применять порядок уплаты административного штрафа со скидкой.
В ходе обсуждения депутаты подчеркнули, что основная цель законопроекта — не в ужесточении наказаний, а прежде всего в предупреждении опасных правонарушений, повышении ответственности водителей и обеспечении безусловного приоритета жизни и здоровья человека на дорогах.