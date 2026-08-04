https://uz.sputniknews.ru/20260804/za-kakie-pravonarusheniya-predlagayut-vremenno-izymat-avtomototransportnye-sredstva-v-ruz-59483093.html

За какие правонарушения предлагают временно изымать автомототранспортные средства в РУз

За какие правонарушения предлагают временно изымать автомототранспортные средства в РУз

Sputnik Узбекистан

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы обеспечения безопасности дорожного движения" прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса

2026-08-04T15:25+0500

2026-08-04T15:25+0500

2026-08-04T15:25+0500

общество

законопроект

законодательная палата олий мажлиса

автомобили

водители

административное правонарушение

правонарушение

безопасность дорожного движения в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Депутаты Закпалаты Олий Мажлиса приняли в первом чтении проект закона, которым вводится новый вид административного наказания — временное изъятие автомототранспортного средства на срок от шести месяцев до одного года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Решение о применении данной меры будут принимать районные или городские судами по уголовным делам в случаях, предусмотренных законом, уточнили в пресс-службе.Законопроектом предусмотрены изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административной ответственности, а также в Закон "О дорожном движении".Кроме того, предлагают:Документ также предусматривает совершенствование мер ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или уклонение от прохождения соответствующего освидетельствования.А в отношении лиц, повторно совершивших отдельные грубые нарушения правил дорожного движения, предлагают временно не применять порядок уплаты административного штрафа со скидкой. В ходе обсуждения депутаты подчеркнули, что основная цель законопроекта — не в ужесточении наказаний, а прежде всего в предупреждении опасных правонарушений, повышении ответственности водителей и обеспечении безусловного приоритета жизни и здоровья человека на дорогах.

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общество, законопроект, законодательная палата олий мажлиса, автомобили, водители, административное правонарушение, правонарушение, безопасность дорожного движения в узбекистане