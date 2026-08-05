https://uz.sputniknews.ru/20260805/glavnyy-trener-sbornoy-uzbekistana-otvetil-na-voprosy-jurnalistov-59503828.html

Проблема — в ожиданиях: главный тренер сборной Узбекистана ответил на вопросы журналистов

Проблема — в ожиданиях: главный тренер сборной Узбекистана ответил на вопросы журналистов

Sputnik Узбекистан

Итальянский специалист также опроверг недостоверную информацию, которая не соответствует действительности

2026-08-05T17:00+0500

2026-08-05T17:00+0500

2026-08-05T17:00+0500

фабио каннаваро

пресс-конференция

тренер

сборная узбекистана

футбол

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Когда в национальную сборную приходит иностранный тренер, неправильно ожидать, что на следующий день она будет играть как "Барселона". Проблема в наших ожиданиях, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в ходе пресс-конференции.Другие заявления итальянского специалистаКаннаваро добавил, что в соответствии с соглашением с Ассоциацией футбола Узбекистана заработную плату привлеченным им специалистам он выплачивает из личных средств.

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фабио каннаваро, пресс-конференция, тренер, сборная узбекистана, футбол