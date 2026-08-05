https://uz.sputniknews.ru/20260805/glavnyy-trener-sbornoy-uzbekistana-otvetil-na-voprosy-jurnalistov-59503828.html
Проблема — в ожиданиях: главный тренер сборной Узбекистана ответил на вопросы журналистов
Проблема — в ожиданиях: главный тренер сборной Узбекистана ответил на вопросы журналистов
Sputnik Узбекистан
Итальянский специалист также опроверг недостоверную информацию, которая не соответствует действительности
2026-08-05T17:00+0500
2026-08-05T17:00+0500
2026-08-05T17:00+0500
фабио каннаваро
пресс-конференция
тренер
сборная узбекистана
футбол
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Когда в национальную сборную приходит иностранный тренер, неправильно ожидать, что на следующий день она будет играть как "Барселона". Проблема в наших ожиданиях, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в ходе пресс-конференции.Другие заявления итальянского специалистаКаннаваро добавил, что в соответствии с соглашением с Ассоциацией футбола Узбекистана заработную плату привлеченным им специалистам он выплачивает из личных средств.
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фабио каннаваро, пресс-конференция, тренер, сборная узбекистана, футбол
фабио каннаваро, пресс-конференция, тренер, сборная узбекистана, футбол
Проблема — в ожиданиях: главный тренер сборной Узбекистана ответил на вопросы журналистов
Итальянский специалист также опроверг информацию, которая не соответствует действительности.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Когда в национальную сборную приходит иностранный тренер, неправильно ожидать, что на следующий день она будет играть как "Барселона". Проблема в наших ожиданиях, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в ходе пресс-конференции.
Другие заявления итальянского специалиста
Улучшилась ли игра национальной сборной с тех пор, как я приехал? Мой ответ — да.
В первом тайме матча с ДР Конго Узбекистан играл хорошо. Во втором тайме мы стали играть по-другому, не знаю, из-за страха или из-за чего-то еще.
Моя годовая зарплата — не 4 млн евро. Да, эту информацию часто распространяют, но это ложь.
Каннаваро добавил, что в соответствии с соглашением с Ассоциацией футбола Узбекистана заработную плату привлеченным им специалистам он выплачивает из личных средств.
Одна из проблем узбекских футболистов — они практически не общаются друг с другом. Я был удивлен, когда впервые увидел, что во время игры между спортсменами вообще не происходит никакого общения. Мы пытались улучшить и этот аспект.
В очередной раз он подчеркнул, что перед национальной командой стоит важнейшая задача по повышению интенсивности игры.