https://uz.sputniknews.ru/20260805/predstaviteli-tursfery-uzbekistana-i-belarusi-vstretyatsya-na-dvux-krupnyx-meropriyatiyax-59498602.html

Представители турсферы Узбекистана и Беларуси встретятся на двух крупных мероприятиях

Представители турсферы Узбекистана и Беларуси встретятся на двух крупных мероприятиях

Sputnik Узбекистан

Взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном неуклонно растет, а динамика двустороннего сотрудничества остается стабильно положительной

2026-08-05T12:15+0500

2026-08-05T12:15+0500

2026-08-05T12:15+0500

узбекистан

беларусь

сотрудничество

туризм

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Представители туристической сферы Узбекистана и Беларуси встретятся на двух крупных мероприятиях, сообщает БелТА.Одно из них — международная туристическая выставка "Туризм на Шелковом пути — TITF 2026" пройдет в ноябре в Ташкенте. По мнению сторон, эти мероприятия укрепят партнерство в соответствии с установками лидеров стран, будут способствовать наращиванию взаимного турпотока и выработке наиболее эффективных механизмов взаимодействия в туристической области.В ходе встречи отмечалось, что взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном неуклонно растет, а динамика двустороннего сотрудничества остается стабильно положительной.

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узбекистан, беларусь, сотрудничество, туризм