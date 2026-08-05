https://uz.sputniknews.ru/20260805/predstaviteli-tursfery-uzbekistana-i-belarusi-vstretyatsya-na-dvux-krupnyx-meropriyatiyax-59498602.html
Представители турсферы Узбекистана и Беларуси встретятся на двух крупных мероприятиях
Представители турсферы Узбекистана и Беларуси встретятся на двух крупных мероприятиях
Sputnik Узбекистан
Взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном неуклонно растет, а динамика двустороннего сотрудничества остается стабильно положительной
2026-08-05T12:15+0500
2026-08-05T12:15+0500
2026-08-05T12:15+0500
узбекистан
беларусь
сотрудничество
туризм
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Представители туристической сферы Узбекистана и Беларуси встретятся на двух крупных мероприятиях, сообщает БелТА.Одно из них — международная туристическая выставка "Туризм на Шелковом пути — TITF 2026" пройдет в ноябре в Ташкенте. По мнению сторон, эти мероприятия укрепят партнерство в соответствии с установками лидеров стран, будут способствовать наращиванию взаимного турпотока и выработке наиболее эффективных механизмов взаимодействия в туристической области.В ходе встречи отмечалось, что взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном неуклонно растет, а динамика двустороннего сотрудничества остается стабильно положительной.
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узбекистан, беларусь, сотрудничество, туризм
узбекистан, беларусь, сотрудничество, туризм
Представители турсферы Узбекистана и Беларуси встретятся на двух крупных мероприятиях
Взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном неуклонно растет, а динамика двустороннего сотрудничества остается стабильно положительной.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Представители туристической сферы Узбекистана и Беларуси встретятся на двух крупных мероприятиях, сообщает
БелТА.
Одно из них — международная туристическая выставка "Туризм на Шелковом пути — TITF 2026" пройдет в ноябре в Ташкенте.
“Планы участия в выставке, а также проведения второго Белорусско-узбекского туристического форума обсудили на встрече директора Национального агентства по туризму Беларуси Кирилла Машарского с послом Узбекистана Нуриддином Мамажоновым”, — говорится в сообщении.
По мнению сторон, эти мероприятия укрепят партнерство в соответствии с установками лидеров стран, будут способствовать наращиванию взаимного турпотока и выработке наиболее эффективных механизмов взаимодействия в туристической области.
В ходе встречи отмечалось, что взаимный интерес к туризму между Беларусью и Узбекистаном неуклонно растет, а динамика двустороннего сотрудничества остается стабильно положительной.