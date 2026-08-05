https://uz.sputniknews.ru/20260805/premer-rossii-predlojil-aktivnee-rabotat-s-eaes-v-sfere-kreativnyx-industriy-59496787.html

Премьер России предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий

Премьер России предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий

Sputnik Узбекистан

По мнению Михаила Мишустина, России стоит активнее вовлекать партнеров по Евразийскому экономическому союзу в совместные проекты в креативных индустриях

2026-08-05T10:26+0500

2026-08-05T10:26+0500

2026-08-05T10:44+0500

еаэс и узбекистан

россия

правительство рф

премьер-министр

михаил мишустин

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

экономика

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий.В ходе встречи с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске речь шла о работе по развитию креативных индустрий.Как отмечалось, Агентство стратегических инициатив входит в консорциум агентств развития стран ЕАЭС, где постоянно идет обмен практиками, опытом, программами, которые повышают качество жизни граждан, улучшают инвестиционный климат стран Союза. И безусловно, являются платформой для сотрудничества, развития инвестиционных, социальных проектов.Она сообщила, что с Узбекистаном отдельно подписана дорожная карта по ряду проектов, связанных с социальной повесткой. Это развитие инклюзивного образования, программы реабилитации, в сфере медицины есть совместные проекты сотрудничества.Также глава агентства добавила, что Узбекистан и Казахстан активно интересуются российским законом о креативных индустриях, применяют региональный стандарт по поддержке креативных индустрий, который сегодня реализуют 73 субъекта Российской Федерации.В свою очередь Михаил Мишустин упомянул июньскую международную конференцию по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, в которой участвовали главы правительств стран СНГ.Встреча со Светланой Чупшевой прошла в преддверии визита Михаила Мишустина в Чолпон-Ату, где состоится заседание Межправсовета стран ЕАЭС.

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россия, правительство рф, премьер-министр, михаил мишустин, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика