https://uz.sputniknews.ru/20260805/premer-rossii-predlojil-aktivnee-rabotat-s-eaes-v-sfere-kreativnyx-industriy-59496787.html
Премьер России предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий
Премьер России предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий
Sputnik Узбекистан
По мнению Михаила Мишустина, России стоит активнее вовлекать партнеров по Евразийскому экономическому союзу в совместные проекты в креативных индустриях
2026-08-05T10:26+0500
2026-08-05T10:26+0500
2026-08-05T10:44+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий.В ходе встречи с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске речь шла о работе по развитию креативных индустрий.Как отмечалось, Агентство стратегических инициатив входит в консорциум агентств развития стран ЕАЭС, где постоянно идет обмен практиками, опытом, программами, которые повышают качество жизни граждан, улучшают инвестиционный климат стран Союза. И безусловно, являются платформой для сотрудничества, развития инвестиционных, социальных проектов.Она сообщила, что с Узбекистаном отдельно подписана дорожная карта по ряду проектов, связанных с социальной повесткой. Это развитие инклюзивного образования, программы реабилитации, в сфере медицины есть совместные проекты сотрудничества.Также глава агентства добавила, что Узбекистан и Казахстан активно интересуются российским законом о креативных индустриях, применяют региональный стандарт по поддержке креативных индустрий, который сегодня реализуют 73 субъекта Российской Федерации.В свою очередь Михаил Мишустин упомянул июньскую международную конференцию по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, в которой участвовали главы правительств стран СНГ.Встреча со Светланой Чупшевой прошла в преддверии визита Михаила Мишустина в Чолпон-Ату, где состоится заседание Межправсовета стран ЕАЭС.
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россия, правительство рф, премьер-министр, михаил мишустин, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика
россия, правительство рф, премьер-министр, михаил мишустин, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика
Премьер России предложил активнее работать с ЕАЭС в сфере креативных индустрий
10:26 05.08.2026 (обновлено: 10:44 05.08.2026)
По мнению Михаила Мишустина, России стоит активнее вовлекать партнеров по Евразийскому экономическому союзу в совместные проекты в креативных индустриях.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил
активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий.
В ходе встречи с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске речь шла о работе по развитию креативных индустрий.
Как отмечалось, Агентство стратегических инициатив входит в консорциум агентств развития стран ЕАЭС, где постоянно идет обмен практиками, опытом, программами, которые повышают качество жизни граждан, улучшают инвестиционный климат стран Союза. И безусловно, являются платформой для сотрудничества, развития инвестиционных, социальных проектов.
"Мы с коллегами делимся нашим опытом. Знаю, что коллеги из Казахстана и Узбекистана уже активно используют, в том числе, нашу методологию в рейтинговании своих регионов и муниципалитетов, чтобы понять обратную связь от бизнеса и какие корректировки необходимы, чтобы как внутри страны было больше инвестиций, так и внешние, иностранные инвестиции приходили", — рассказала Чупшева.
Она сообщила, что с Узбекистаном отдельно подписана дорожная карта по ряду проектов, связанных с социальной повесткой. Это развитие инклюзивного образования, программы реабилитации, в сфере медицины есть совместные проекты сотрудничества.
Также глава агентства добавила, что Узбекистан и Казахстан активно интересуются российским законом о креативных индустриях, применяют региональный стандарт по поддержке креативных индустрий, который сегодня реализуют 73 субъекта Российской Федерации.
В свою очередь Михаил Мишустин упомянул июньскую международную конференцию по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, в которой участвовали главы правительств стран СНГ.
"Это очень такая смежная тема и очень хорошо провели ряд в том числе и таких стратегических сессий. Мне кажется, тоже мы могли бы вовлекать наших коллег из стран ЕврАзЭС в эту тему более активно", — отметил российский премьер.
Встреча со Светланой Чупшевой прошла в преддверии визита Михаила Мишустина в Чолпон-Ату, где состоится заседание Межправсовета стран ЕАЭС.