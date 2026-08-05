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Путин провел перестановки в руководстве Минобороны РФ и группировок войск в зоне СВО
Путин провел перестановки в руководстве Минобороны РФ и группировок войск в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Глава РФ встретился в Кремле с руководством российского военного ведомства, начальником Генерального штаба, командующими и начальниками штабов группировок войск "Центр" и "Восток"
2026-08-05T16:27+0500
2026-08-05T16:27+0500
2026-08-05T16:59+0500
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безопасность
минобороны рф
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава РФ встретился в Кремле с руководством российского военного ведомства, начальником Генерального штаба, командующими и начальниками штабов группировок войск "Центр" и "Восток".Совершенствование структуры Минобороны России продолжается, исходя из опыта СВО, заявил он в ходе встречи.Он также сообщил о предложении Минобороны РФ сосредоточить в одних руках все службы тыла, назвав деятельность службы тыла в нынешних условиях боевой работой.Президент сообщил, что назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой служб тыла, выразив уверенность, что в руководстве службами тыла он проявит лучшие организаторские качества. Осуществлять командование группировкой "Центр" он предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву, который был командующим группировкой "Восток". Путин назвал группировку войск "Центр" одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР. Кроме того, он высоко оценил темпы продвижения группировки "Восток" в зоне СВО.Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток" глава РФ назначен начальника штаба этой группировки Петра Болгарева. А начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем."Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам", — сказал Путин военным.
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сво, россия, президент рф, владимир путин, безопасность, минобороны рф, кадровые перестановки
сво, россия, президент рф, владимир путин, безопасность, минобороны рф, кадровые перестановки
Путин провел перестановки в руководстве Минобороны РФ и группировок войск в зоне СВО
16:27 05.08.2026 (обновлено: 16:59 05.08.2026)
Глава РФ встретился в Кремле с руководством российского военного ведомства, начальником Генерального штаба, командующими и начальниками штабов группировок войск "Центр" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается
на сайте Кремля.
Глава РФ встретился в Кремле с руководством российского военного ведомства, начальником Генерального штаба, командующими и начальниками штабов группировок войск "Центр" и "Восток".
Совершенствование структуры Минобороны России продолжается, исходя из опыта СВО, заявил он в ходе встречи.
"Продолжается совершенствование структуры министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции", — сказал лидер РФ.
Он также сообщил о предложении Минобороны РФ сосредоточить в одних руках все службы тыла, назвав деятельность службы тыла в нынешних условиях боевой работой.
"По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла, хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа", — отметил Путин.
Президент сообщил, что назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой служб тыла, выразив уверенность, что в руководстве службами тыла он проявит лучшие организаторские качества.
Осуществлять командование группировкой "Центр" он предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву, который был командующим группировкой "Восток". Путин назвал группировку войск "Центр" одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР.
Кроме того, он высоко оценил темпы продвижения группировки "Восток" в зоне СВО.
Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой войск "Восток" глава РФ назначен начальника штаба этой группировки Петра Болгарева. А начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит российские войска беспилотных систем.
"Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. Хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам", — сказал Путин военным.