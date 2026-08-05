https://uz.sputniknews.ru/20260805/rossiyskaya-armiya-osvobodila-ryjevku-v-sumskoy-i-zarnitsu-v-zaporojskoy-oblasti-59504755.html

Российская армия освободила Рыжевку в Сумской и Зарницу в Запорожской области

Российская армия освободила Рыжевку в Сумской и Зарницу в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север" и "Восток"

2026-08-05T15:51+0500

2026-08-05T15:51+0500

2026-08-05T16:54+0500

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российские бойцы освободили Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действий "Севера" за сутки, а также боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.Контроль над Зарницей удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действия "Востока".

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россия, безопасность, всу, запорожская область, в мире, минобороны рф