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Российская армия освободила Рыжевку в Сумской и Зарницу в Запорожской области
Российская армия освободила Рыжевку в Сумской и Зарницу в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север" и "Восток"
2026-08-05T15:51+0500
2026-08-05T15:51+0500
2026-08-05T16:54+0500
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российские бойцы освободили Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действий "Севера" за сутки, а также боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.Контроль над Зарницей удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действия "Востока".
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россия, безопасность, всу, запорожская область, в мире, минобороны рф
россия, безопасность, всу, запорожская область, в мире, минобороны рф
Российская армия освободила Рыжевку в Сумской и Зарницу в Запорожской области
15:51 05.08.2026 (обновлено: 16:54 05.08.2026)
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Российские бойцы освободили Рыжевку
в Сумской области и Зарницу
в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действий "Севера" за сутки, а также боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.
Контроль над Зарницей удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действия "Востока".