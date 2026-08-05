https://uz.sputniknews.ru/20260805/tennisistka-iz-uzbekistana-oderjala-pobedu-vo-vtorom-kruge-turnira-wta-1000-v-toronto-59495757.html
Теннисистка из Узбекистана одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто
Теннисистка из Узбекистана одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто
Sputnik Узбекистан
Камилла Рахимова обыграла опытную чешскую теннисистку Катерину Синякову и вышла в третий тур
2026-08-05T09:54+0500
2026-08-05T09:54+0500
2026-08-05T10:06+0500
спорт
теннис
турнир
торонто
узбекистан
победа
женщины
канада
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53851212_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_83e11cf74ab2f88b1ec4e43b1baa7051.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто, сообщает Федерация тенниса РУз.National Bank Open входит в число самых престижных турниров женского тура и относится к категории WTA 1000. Призовой фонд турнира превышает $7,4 млн.Таким образом, Рахимова пробилась в третий круг турнира.Синякова — одна из самых опытных теннисисток тура. Она является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде, многократной чемпионкой турниров "Большого шлема" в паре. В одиночном рейтинге WTA она сейчас занимает 36-е место. В третьем круге Камилла Рахимова сыграет с российской теннисисткой, 21-й ракеткой мира Анной Калинской.Напомним, что в матче первого круга узбекистанка уверенно обыграла одну из самых опытных и титулованных теннисисток в истории мирового тенниса — американку Винус Уильямс — со счетом 6:4, 6:1.
торонто
узбекистан
канада
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/01/53851212_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30f32b8e5a8c7f6656ad13b456f2cf1d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, теннис, турнир, торонто, узбекистан, победа, женщины, канада
спорт, теннис, турнир, торонто, узбекистан, победа, женщины, канада
Теннисистка из Узбекистана одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто
09:54 05.08.2026 (обновлено: 10:06 05.08.2026)
Камилла Рахимова обыграла опытную чешскую теннисистку Катерину Синякову и вышла в третий тур.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Узбекская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто, сообщает
Федерация тенниса РУз.
National Bank Open входит в число самых престижных турниров женского тура и относится к категории WTA 1000. Призовой фонд турнира превышает $7,4 млн.
“Во втором круге Рахимова одержала победу над опытной чешской теннисисткой Катериной Синяковой — 6:7(1), 6:0, 5:2. При счете 5:2 в решающем сете Синякова не смогла продолжить матч, и победа была присуждена Камилле”, — говорится в сообщении.
Таким образом, Рахимова пробилась в третий круг турнира.
Синякова — одна из самых опытных теннисисток тура. Она является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде, многократной чемпионкой турниров "Большого шлема" в паре. В одиночном рейтинге WTA она сейчас занимает 36-е место.
В третьем круге Камилла Рахимова сыграет с российской теннисисткой, 21-й ракеткой мира Анной Калинской.
Напомним, что в матче первого круга узбекистанка уверенно обыграла одну из самых опытных и титулованных теннисисток в истории мирового тенниса — американку Винус Уильямс — со счетом 6:4, 6:1.