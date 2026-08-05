https://uz.sputniknews.ru/20260805/tennisistka-iz-uzbekistana-oderjala-pobedu-vo-vtorom-kruge-turnira-wta-1000-v-toronto-59495757.html

Теннисистка из Узбекистана одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто

Теннисистка из Узбекистана одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто

Sputnik Узбекистан

Камилла Рахимова обыграла опытную чешскую теннисистку Катерину Синякову и вышла в третий тур

2026-08-05T09:54+0500

2026-08-05T09:54+0500

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто, сообщает Федерация тенниса РУз.National Bank Open входит в число самых престижных турниров женского тура и относится к категории WTA 1000. Призовой фонд турнира превышает $7,4 млн.Таким образом, Рахимова пробилась в третий круг турнира.Синякова — одна из самых опытных теннисисток тура. Она является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде, многократной чемпионкой турниров "Большого шлема" в паре. В одиночном рейтинге WTA она сейчас занимает 36-е место. В третьем круге Камилла Рахимова сыграет с российской теннисисткой, 21-й ракеткой мира Анной Калинской.Напомним, что в матче первого круга узбекистанка уверенно обыграла одну из самых опытных и титулованных теннисисток в истории мирового тенниса — американку Винус Уильямс — со счетом 6:4, 6:1.

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спорт, теннис, турнир, торонто, узбекистан, победа, женщины, канада