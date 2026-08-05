https://uz.sputniknews.ru/20260805/uzbekistan-i-belarus-obsudili-grafik-sovmestnyx-meropriyatiy-na-blijayshuyu-perspektivu-59495184.html

Узбекистан и Беларусь обсудили график совместных мероприятий на ближайшую перспективу

Узбекистан и Беларусь обсудили график совместных мероприятий на ближайшую перспективу

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули традиционно открытый и доверительный характер отношений Беларуси и Узбекистана, отметив конструктивное взаимодействие на всех уровнях

2026-08-05T09:29+0500

2026-08-05T09:29+0500

2026-08-05T09:50+0500

политика

узбекистан

беларусь

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. График взаимных визитов и мероприятий на ближайшую перспективу обсудили заместитель Министра иностранных дел Беларуси Павел Утюпин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в РБ Нуриддин Мамажонов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.Речь шла об актуальных вопросах повестки двусторонних отношений, в том числе взаимодействии в торгово-экономической и гуманитарной сферах, межрегиональном сотрудничестве.Особое внимание уделили реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь 8-9 июля этого года.Стороны подчеркнули традиционно открытый и доверительный характер отношений Беларуси и Узбекистана, отметив конструктивное взаимодействие на всех уровнях.

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