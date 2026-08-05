https://uz.sputniknews.ru/20260805/uzbekistan-zanyal-pervoe-mesto-v-tsa-po-tempam-razvitiya-turizma-59506337.html

Узбекистан занял первое место в ЦА по темпам развития туризма — WTTC

Узбекистан занял первое место в ЦА по темпам развития туризма — WTTC

Sputnik Узбекистан

В отчете Всемирного совета по путешествиям и туризму отмечается, что лидерство республики обусловлено ее богатым историко-культурным наследием и высокой привлекательностью для туристов из стран региона

2026-08-05T18:13+0500

2026-08-05T18:13+0500

2026-08-05T18:13+0500

туризм

узбекистан

центральная азия

развитие

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В отчете Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) Узбекистан занял первое место в Центральной Азии по темпам развития туризма. Об этом сообщает Комитет по туризму республики. World Travel & Tourism Council (WTTC) проводит свои исследования, разделяя мир на 13 крупных регионов. По итогам 2025 года Центральная Азия заняла первое место в мире сразу по нескольким ключевым показателям развития туристической отрасли. При этом Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии по всем этим показателям.Распределение основных турпотоков региона:В отчете отмечается, что лидерство Узбекистана обусловлено его богатым историко-культурным наследием и высокой привлекательностью для туристов из стран региона.WTTC указывает на большой потенциал создания единого туристического пространства Центральной Азии. По мнению экспертов организации, упрощение пограничных процедур, развитие авиасообщения и транспортно-логистической инфраструктуры, создание совместных туристических маршрутов, а также продвижение Центральной Азии как единого туристического направления способствуют увеличению международного туристического потока из других регионов мира.Также указано, что в 2025 году 64,3% всех расходов в туристической отрасли пришлось на иностранных туристов, а 35,7% — на внутренний туризм стран региона. При этом среди иностранных туристов 84,5% расходов были связаны с поездками в целях отдыха, а 15,5% — с деловыми визитами.WTTC прогнозирует, что к 2036 году общий вклад туристической отрасли в экономику Центральной Азии достигнет $29,7 млрд.

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туризм, узбекистан, центральная азия, развитие