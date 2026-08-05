https://uz.sputniknews.ru/20260805/uzbekistan-zanyal-pervoe-mesto-v-tsa-po-tempam-razvitiya-turizma-59506337.html
Узбекистан занял первое место в ЦА по темпам развития туризма — WTTC
Узбекистан занял первое место в ЦА по темпам развития туризма — WTTC
Sputnik Узбекистан
В отчете Всемирного совета по путешествиям и туризму отмечается, что лидерство республики обусловлено ее богатым историко-культурным наследием и высокой привлекательностью для туристов из стран региона
2026-08-05T18:13+0500
2026-08-05T18:13+0500
2026-08-05T18:13+0500
туризм
узбекистан
центральная азия
развитие
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В отчете Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) Узбекистан занял первое место в Центральной Азии по темпам развития туризма. Об этом сообщает Комитет по туризму республики. World Travel & Tourism Council (WTTC) проводит свои исследования, разделяя мир на 13 крупных регионов. По итогам 2025 года Центральная Азия заняла первое место в мире сразу по нескольким ключевым показателям развития туристической отрасли. При этом Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии по всем этим показателям.Распределение основных турпотоков региона:В отчете отмечается, что лидерство Узбекистана обусловлено его богатым историко-культурным наследием и высокой привлекательностью для туристов из стран региона.WTTC указывает на большой потенциал создания единого туристического пространства Центральной Азии. По мнению экспертов организации, упрощение пограничных процедур, развитие авиасообщения и транспортно-логистической инфраструктуры, создание совместных туристических маршрутов, а также продвижение Центральной Азии как единого туристического направления способствуют увеличению международного туристического потока из других регионов мира.Также указано, что в 2025 году 64,3% всех расходов в туристической отрасли пришлось на иностранных туристов, а 35,7% — на внутренний туризм стран региона. При этом среди иностранных туристов 84,5% расходов были связаны с поездками в целях отдыха, а 15,5% — с деловыми визитами.WTTC прогнозирует, что к 2036 году общий вклад туристической отрасли в экономику Центральной Азии достигнет $29,7 млрд.
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туризм, узбекистан, центральная азия, развитие
туризм, узбекистан, центральная азия, развитие
Узбекистан занял первое место в ЦА по темпам развития туризма — WTTC
В отчете Всемирного совета по путешествиям и туризму отмечается, что лидерство республики обусловлено ее богатым историко-культурным наследием и высокой привлекательностью для туристов из стран региона.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
В отчете Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) Узбекистан занял первое место в Центральной Азии по темпам развития туризма. Об этом сообщает
Комитет по туризму республики.
World Travel & Tourism Council (WTTC) проводит свои исследования, разделяя мир на 13 крупных регионов. По итогам 2025 года Центральная Азия заняла первое место в мире сразу по нескольким ключевым показателям развития туристической отрасли. При этом Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии по всем этим показателям.
“По данным WTTC за 2025 год, Узбекистан стал самым популярным направлением для путешествий жителей Центральной Азии”, — говорится в сообщении.
Распределение основных турпотоков региона:
В отчете отмечается, что лидерство Узбекистана обусловлено его богатым историко-культурным наследием и высокой привлекательностью для туристов из стран региона.
"В целом эти показатели подтверждают региональный характер туризма: жители Центральной Азии чаще всего путешествуют внутри своего региона", — говорится в отчете.
WTTC указывает на большой потенциал создания единого туристического пространства Центральной Азии. По мнению экспертов организации, упрощение пограничных процедур, развитие авиасообщения и транспортно-логистической инфраструктуры, создание совместных туристических маршрутов, а также продвижение Центральной Азии как единого туристического направления способствуют увеличению международного туристического потока из других регионов мира.
Также указано, что в 2025 году 64,3% всех расходов в туристической отрасли пришлось на иностранных туристов, а 35,7% — на внутренний туризм стран региона. При этом среди иностранных туристов 84,5% расходов были связаны с поездками в целях отдыха, а 15,5% — с деловыми визитами.
WTTC прогнозирует, что к 2036 году общий вклад туристической отрасли в экономику Центральной Азии достигнет $29,7 млрд.