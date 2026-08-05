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Узбеккосмос: Запуск спутника Samarkand-2028 стал историческим событием для Узбекистана
Узбеккосмос: Запуск спутника Samarkand-2028 стал историческим событием для Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Республика становится не только пользователем космических технологий, но и полноценным участником их создания
2026-08-05T13:22+0500
2026-08-05T13:22+0500
2026-08-05T13:22+0500
космос
спутник
узбекистан
китай
сотрудничество
искусственный интеллект
самарканд
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Успешный вывод спутника "Samarkand-2028" на орбиту является историческим событием для Узбекистана, сообщил Sputnik Узбекистан директор Агентства "Узбеккосмос" Шухрат Кадыров.Сегодня с морской стартовой платформы в Желтом море у побережья китайской провинции Шаньдун запущен на орбиту первый узбекистанский спутник дистанционного зондирования Земли "Самарканд-2028".Разработанный совместно с китайской компанией он относится к классу гиперспектральных спутников дистанционного зондирования Земли. Модуль ИИ, установленный на спутнике, создан специалистами Узбеккосмоса. Такая технология позволяет обрабатывать полученные спутником данные непосредственно на орбите. Благодаря этому значительно сокращается объем передаваемой информации, ускоряется получение результатов и повышается эффективность последующего анализа данных.В отличие от традиционных аппаратов спутник данного типа может анализировать отраженное от поверхности Земли излучение более чем в 20 спектральных диапазонах. Эти данные будут использовать в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, экологии, при предотвращении чрезвычайных ситуаций, а также в градостроительстве.Он акцентировал внимание на том, что впервые модуль искусственного интеллекта, разработанный специалистами Агентства "Узбеккосмос", интегрировали в столь масштабный международный спутниковый проект. Отдельно Кадыров остановился на названии спутника.Он выразил уверенность, что миссия станет основой для дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Китаем в космической сфере.По словам вице-президента по развитию бизнеса китайской компании STAR.VISION Ху Бина, проект "Samarkand-2028" наглядно демонстрирует, как международное сотрудничество, передовые инженерные решения и инновационные технологии могут быть успешно объединены.Проект также свидетельствует о высоком уровене взаимного доверия между Узбекистаном и Китаем и создает прочную основу для реализации новых совместных инициатив в области космических исследований, спутниковых технологий, искусственного интеллекта и подготовки инженерных кадров.
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космос, спутник, узбекистан, китай, сотрудничество, искусственный интеллект, самарканд
космос, спутник, узбекистан, китай, сотрудничество, искусственный интеллект, самарканд
Узбеккосмос: Запуск спутника Samarkand-2028 стал историческим событием для Узбекистана
Эксклюзив
Республика становится не только пользователем космических технологий, но и полноценным участником их создания.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik
. Успешный вывод спутника "Samarkand-2028" на орбиту является историческим событием для Узбекистана, сообщил Sputnik Узбекистан
директор Агентства "Узбеккосмос" Шухрат Кадыров.
Сегодня с морской стартовой платформы в Желтом море у побережья китайской провинции Шаньдун запущен на орбиту первый узбекистанский спутник дистанционного зондирования Земли "Самарканд-2028".
“5 августа 2026 года в период с 07.00 до 09.00 по ташкентскому времени с Восточного космодрома Хайян в Китайской Народной Республике был успешно выведен на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Samarkand-2028", разработанный компанией STAR.VISION совместно с Агентством "Узбеккосмос", — говорится в сообщении.
Разработанный совместно с китайской компанией он относится к классу гиперспектральных спутников дистанционного зондирования Земли. Модуль ИИ, установленный на спутнике, создан специалистами Узбеккосмоса. Такая технология позволяет обрабатывать полученные спутником данные непосредственно на орбите. Благодаря этому значительно сокращается объем передаваемой информации, ускоряется получение результатов и повышается эффективность последующего анализа данных.
В отличие от традиционных аппаратов спутник данного типа может анализировать отраженное от поверхности Земли излучение более чем в 20 спектральных диапазонах. Эти данные будут использовать в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, экологии, при предотвращении чрезвычайных ситуаций, а также в градостроительстве.
“Успешный вывод спутника "Samarkand-2028" на орбиту является по-настоящему историческим событием для Узбекистана. Сегодня наша страна становится не только пользователем космических технологий, но и полноценным участником их создания”, — отметил Шухрат Кадыров.
Он акцентировал внимание на том, что впервые модуль искусственного интеллекта, разработанный специалистами Агентства "Узбеккосмос", интегрировали в столь масштабный международный спутниковый проект. Отдельно Кадыров остановился на названии спутника.
"Название спутника "Samarkand" выбрано не случайно. Оно отражает научное наследие нашей страны и уважение китайских партнеров к ее истории и культуре", — отметил директор Агентства "Узбеккосмос".
Он выразил уверенность, что миссия станет основой для дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Китаем в космической сфере.
По словам вице-президента по развитию бизнеса китайской компании STAR.VISION Ху Бина, проект "Samarkand-2028" наглядно демонстрирует, как международное сотрудничество, передовые инженерные решения и инновационные технологии могут быть успешно объединены.
Проект также свидетельствует о высоком уровене взаимного доверия между Узбекистаном и Китаем и создает прочную основу для реализации новых совместных инициатив в области космических исследований, спутниковых технологий, искусственного интеллекта и подготовки инженерных кадров.