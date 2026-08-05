https://uz.sputniknews.ru/20260805/uzbekkosmos-zapusk-sputnika-samarkand-2028-stal-istoricheskim-sobytiem-dlya-uzbekistana-59500311.html

Узбеккосмос: Запуск спутника Samarkand-2028 стал историческим событием для Узбекистана

Узбеккосмос: Запуск спутника Samarkand-2028 стал историческим событием для Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Республика становится не только пользователем космических технологий, но и полноценным участником их создания

2026-08-05T13:22+0500

2026-08-05T13:22+0500

2026-08-05T13:22+0500

космос

спутник

узбекистан

китай

сотрудничество

искусственный интеллект

самарканд

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Успешный вывод спутника "Samarkand-2028" на орбиту является историческим событием для Узбекистана, сообщил Sputnik Узбекистан директор Агентства "Узбеккосмос" Шухрат Кадыров.Сегодня с морской стартовой платформы в Желтом море у побережья китайской провинции Шаньдун запущен на орбиту первый узбекистанский спутник дистанционного зондирования Земли "Самарканд-2028".Разработанный совместно с китайской компанией он относится к классу гиперспектральных спутников дистанционного зондирования Земли. Модуль ИИ, установленный на спутнике, создан специалистами Узбеккосмоса. Такая технология позволяет обрабатывать полученные спутником данные непосредственно на орбите. Благодаря этому значительно сокращается объем передаваемой информации, ускоряется получение результатов и повышается эффективность последующего анализа данных.В отличие от традиционных аппаратов спутник данного типа может анализировать отраженное от поверхности Земли излучение более чем в 20 спектральных диапазонах. Эти данные будут использовать в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, экологии, при предотвращении чрезвычайных ситуаций, а также в градостроительстве.Он акцентировал внимание на том, что впервые модуль искусственного интеллекта, разработанный специалистами Агентства "Узбеккосмос", интегрировали в столь масштабный международный спутниковый проект. Отдельно Кадыров остановился на названии спутника.Он выразил уверенность, что миссия станет основой для дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Китаем в космической сфере.По словам вице-президента по развитию бизнеса китайской компании STAR.VISION Ху Бина, проект "Samarkand-2028" наглядно демонстрирует, как международное сотрудничество, передовые инженерные решения и инновационные технологии могут быть успешно объединены.Проект также свидетельствует о высоком уровене взаимного доверия между Узбекистаном и Китаем и создает прочную основу для реализации новых совместных инициатив в области космических исследований, спутниковых технологий, искусственного интеллекта и подготовки инженерных кадров.

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космос, спутник, узбекистан, китай, сотрудничество, искусственный интеллект, самарканд