https://uz.sputniknews.ru/20260805/v-samarkande-izberut-novogo-glavu-mejdunarodnoy-shaxmatnoy-federatsii-59499379.html

В Самарканде изберут нового главу Международной шахматной федерации

В Самарканде изберут нового главу Международной шахматной федерации

Sputnik Узбекистан

Голосование пройдет в рамках Генеральной ассамблеи FIDE, которая соберет представителей почти 200 национальных шахматных федераций со всего мира

2026-08-05T14:27+0500

2026-08-05T14:27+0500

2026-08-05T14:59+0500

узбекистан

самарканд

выборы

голосование

президент

шахматы

федерация шахмат узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38145193_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_581cb2e385ce8a0d051ff7921a0b9ac9.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. 26-27 сентября в Самарканде пройдут выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ИА "Дунё".Президент FIDE Аркадий Дворкович, возглавляющий федерацию с 2018-го и переизбранный в 2022 году, в июле этого года временно приостановил исполнение своих полномочий после введения против него санкций Евросоюза. Его обязанности в настоящее время исполняет заместитель главы FIDE, пятикратный чемпион мира, известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.Голосование состоится в рамках Генеральной ассамблеи FIDE, которая соберет представителей почти 200 национальных шахматных федераций со всего мира.По уставу FIDE президента избирает Генеральная ассамблея, в которую входят национальные шахматные федерации. Каждая федерация обладает одним голосом независимо от численности населения страны или уровня развития шахмат. Голосование проводят тайно, а победителем становится кандидат, получивший большинство голосов.К настоящему времени для участия в выборах зарегистрировали трех претендентов. За пост президента FIDE поборются:

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, самарканд, выборы, голосование, президент, шахматы, федерация шахмат узбекистана