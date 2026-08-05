https://uz.sputniknews.ru/20260805/v-samarkande-izberut-novogo-glavu-mejdunarodnoy-shaxmatnoy-federatsii-59499379.html
В Самарканде изберут нового главу Международной шахматной федерации
В Самарканде изберут нового главу Международной шахматной федерации
Sputnik Узбекистан
Голосование пройдет в рамках Генеральной ассамблеи FIDE, которая соберет представителей почти 200 национальных шахматных федераций со всего мира
2026-08-05T14:27+0500
2026-08-05T14:27+0500
2026-08-05T14:59+0500
узбекистан
самарканд
выборы
голосование
президент
шахматы
федерация шахмат узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. 26-27 сентября в Самарканде пройдут выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ИА "Дунё".Президент FIDE Аркадий Дворкович, возглавляющий федерацию с 2018-го и переизбранный в 2022 году, в июле этого года временно приостановил исполнение своих полномочий после введения против него санкций Евросоюза. Его обязанности в настоящее время исполняет заместитель главы FIDE, пятикратный чемпион мира, известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.Голосование состоится в рамках Генеральной ассамблеи FIDE, которая соберет представителей почти 200 национальных шахматных федераций со всего мира.По уставу FIDE президента избирает Генеральная ассамблея, в которую входят национальные шахматные федерации. Каждая федерация обладает одним голосом независимо от численности населения страны или уровня развития шахмат. Голосование проводят тайно, а победителем становится кандидат, получивший большинство голосов.К настоящему времени для участия в выборах зарегистрировали трех претендентов. За пост президента FIDE поборются:
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узбекистан, самарканд, выборы, голосование, президент, шахматы, федерация шахмат узбекистана
узбекистан, самарканд, выборы, голосование, президент, шахматы, федерация шахмат узбекистана
В Самарканде изберут нового главу Международной шахматной федерации
14:27 05.08.2026 (обновлено: 14:59 05.08.2026)
Голосование пройдет в рамках Генеральной ассамблеи FIDE, которая соберет представителей почти 200 национальных шахматных федераций со всего мира.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
26-27 сентября в Самарканде пройдут выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает
ИА "Дунё".
Президент FIDE Аркадий Дворкович, возглавляющий федерацию с 2018-го и переизбранный в 2022 году, в июле этого года временно приостановил исполнение своих полномочий после введения против него санкций Евросоюза. Его обязанности в настоящее время исполняет заместитель главы FIDE, пятикратный чемпион мира, известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
Голосование состоится в рамках Генеральной ассамблеи FIDE, которая соберет представителей почти 200 национальных шахматных федераций со всего мира.
“Выборы станут одним из ключевых событий очередного Конгресса FIDE и пройдут одновременно с 46-й Всемирной шахматной олимпиадой, которая состоится в Самарканде с 15 по 27 сентября. Ожидается, что древний город на две недели станет мировой столицей шахмат, объединив тысячи спортсменов, официальных лиц и представителей национальных федераций”, — говорится в сообщении.
По уставу FIDE президента избирает Генеральная ассамблея, в которую входят национальные шахматные федерации. Каждая федерация обладает одним голосом независимо от численности населения страны или уровня развития шахмат. Голосование проводят тайно, а победителем становится кандидат, получивший большинство голосов.
К настоящему времени для участия в выборах зарегистрировали трех претендентов. За пост президента FIDE поборются:
президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов (кандидат на должность вице-президента Вишванатан Ананд);
немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер (британский шахматный деятель Малкольм Пейн);
основатель шахматной команды WR Chess из Германии Вадим Розенштейн (сингапурский предприниматель Гордон Тан).