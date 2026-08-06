https://uz.sputniknews.ru/20260806/eaes-ne-trebuetsya-import-bazovyx-energoresursov-izvne-59516407.html

Министр ЕЭК: ЕАЭС не требуется импорт базовых энергоресурсов извне

Министр ЕЭК: ЕАЭС не требуется импорт базовых энергоресурсов извне

Sputnik Узбекистан

В отличие от большинства региональных объединений мира Союз обладает значительной собственной энергетической базой. Доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве ЕАЭС превышает 30%

2026-08-06T10:31+0500

2026-08-06T10:31+0500

2026-08-06T10:37+0500

арзыбек кожошев

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

энергетика

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59516569_47:178:1347:909_1920x0_80_0_0_635263e1e0235fa76b78d8c6ce5f5e49.jpg

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. ЕАЭС не требуется импорт базовых энергоресурсов извне, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.В своем выступлении на VIII Кыргызско-Российском экономическом форуме он отметил, что последние месяцы наглядно показали уязвимость глобального энергетического рынка.Министр напомнил, что весной этого года страны, зависящие от ближневосточных поставок, были вынуждены распечатать десятки миллионов баррелей стратегических резервов, а эксперты уже называют происходящее четвертым по счету крупным шоком предложения для мировой экономики — после пандемии COVID-19, геополитического кризиса и торговых войн 2025 года.По оценке министра ЕЭК, Центральноазиатский регион особенно остро ощущает эту уязвимость: выраженная сезонность формирует значительный дефицит электроэнергии зимой, а базовые потребности в нефтепродуктах и природном газе во многом закрываются за счет внешних поставок.В отличие от большинства региональных объединений мира ЕАЭС обладает значительной собственной энергетической базой. На пять государств Союза приходится:Также доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве ЕАЭС превышает 30%.Именно на решение этой задачи, по словам Кожошева, направлено формирование общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, запуск которых ожидается в ближайшие несколько лет. Это должно обеспечить недискриминационный, равный доступ к энергоресурсам для всех субъектов хозяйствования на пространстве Союза.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

арзыбек кожошев, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, энергетика, экономика