https://uz.sputniknews.ru/20260806/eaes-ne-trebuetsya-import-bazovyx-energoresursov-izvne-59516407.html
Министр ЕЭК: ЕАЭС не требуется импорт базовых энергоресурсов извне
Министр ЕЭК: ЕАЭС не требуется импорт базовых энергоресурсов извне
Sputnik Узбекистан
В отличие от большинства региональных объединений мира Союз обладает значительной собственной энергетической базой. Доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве ЕАЭС превышает 30%
2026-08-06T10:31+0500
2026-08-06T10:31+0500
2026-08-06T10:37+0500
арзыбек кожошев
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
энергетика
экономика
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. ЕАЭС не требуется импорт базовых энергоресурсов извне, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.В своем выступлении на VIII Кыргызско-Российском экономическом форуме он отметил, что последние месяцы наглядно показали уязвимость глобального энергетического рынка.Министр напомнил, что весной этого года страны, зависящие от ближневосточных поставок, были вынуждены распечатать десятки миллионов баррелей стратегических резервов, а эксперты уже называют происходящее четвертым по счету крупным шоком предложения для мировой экономики — после пандемии COVID-19, геополитического кризиса и торговых войн 2025 года.По оценке министра ЕЭК, Центральноазиатский регион особенно остро ощущает эту уязвимость: выраженная сезонность формирует значительный дефицит электроэнергии зимой, а базовые потребности в нефтепродуктах и природном газе во многом закрываются за счет внешних поставок.В отличие от большинства региональных объединений мира ЕАЭС обладает значительной собственной энергетической базой. На пять государств Союза приходится:Также доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве ЕАЭС превышает 30%.Именно на решение этой задачи, по словам Кожошева, направлено формирование общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, запуск которых ожидается в ближайшие несколько лет. Это должно обеспечить недискриминационный, равный доступ к энергоресурсам для всех субъектов хозяйствования на пространстве Союза.
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арзыбек кожошев, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, энергетика, экономика
арзыбек кожошев, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, энергетика, экономика
Министр ЕЭК: ЕАЭС не требуется импорт базовых энергоресурсов извне
10:31 06.08.2026 (обновлено: 10:37 06.08.2026)
В отличие от большинства региональных объединений мира Союз обладает значительной собственной энергетической базой. Доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве ЕАЭС превышает 30%.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
ЕАЭС не требуется импорт базовых энергоресурсов извне, заявил
министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
В своем выступлении на VIII Кыргызско-Российском экономическом форуме он отметил, что последние месяцы наглядно показали уязвимость глобального энергетического рынка.
Министр напомнил, что весной этого года страны, зависящие от ближневосточных поставок, были вынуждены распечатать десятки миллионов баррелей стратегических резервов, а эксперты уже называют происходящее четвертым по счету крупным шоком предложения для мировой экономики — после пандемии COVID-19, геополитического кризиса и торговых войн 2025 года.
По оценке министра ЕЭК, Центральноазиатский регион особенно остро ощущает эту уязвимость: выраженная сезонность формирует значительный дефицит электроэнергии зимой, а базовые потребности в нефтепродуктах и природном газе во многом закрываются за счет внешних поставок.
В отличие от большинства региональных объединений мира ЕАЭС обладает значительной собственной энергетической базой. На пять государств Союза приходится:
20% мировых запасов и добычи природного газа;
20% мировых запасов угля;
7% мировых запасов и 15% мировой добычи нефти;
около 5% мирового производства электроэнергии.
21% мировых запасов и 43% мирового производства урана.
Также доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве ЕАЭС превышает 30%.
"Союзу не требуется импорт базовых энергоресурсов извне, вопрос лишь в том, насколько эффективно мы выстроим механизмы их перераспределения внутри самого объединения", — отметил министр ЕЭК.
Именно на решение этой задачи, по словам Кожошева, направлено формирование общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, запуск которых ожидается в ближайшие несколько лет. Это должно обеспечить недискриминационный, равный доступ к энергоресурсам для всех субъектов хозяйствования на пространстве Союза.