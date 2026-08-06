https://uz.sputniknews.ru/20260806/v-uzbekistane-planiruyut-sozdat-tsentr-additivnyx-texnologiy-s-uchastiem-rosatoma-59514318.html

В Узбекистане планируют создать Центр аддитивных технологий с участием Росатома

В Узбекистане планируют создать Центр аддитивных технологий с участием Росатома

Sputnik Узбекистан

Такие технологии позволяют предприятиям принципиально перестроить подход к производству: резко сокращать сроки ремонта и модернизации оборудования за счет прямого изготовления сложных деталей на месте, минимизировать простои и снижать издержки на логистику

2026-08-06T09:22+0500

2026-08-06T09:22+0500

2026-08-06T09:38+0500

узатом

росатом

сотрудничество

узбекистан

технологии

промышленность

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана и Росатом обсуждают перспективы создания в республике Центра аддитивных технологий, сообщает пресс-служба Узатома.Специализированный семинар для промпредприятий РУз собрал около 30 ведущих компаний из ключевых отраслей экономики — автомобилестроения, химической промышленности и горнодобывающего сектора.Российские специалисты представили участникам комплексный обзор возможностей аддитивных технологий, детально рассмотрев их применение для оптимизации производственных процессов и изготовления сложных изделий.Проект предусматривает формирование рабочих групп, проведение аудитов производственных возможностей предприятий, разработку перспективной номенклатуры продукции и услуг, а также подготовку мер поддержки развития Центра.Аддитивные технологии позволят узбекским предприятиям принципиально перестроить подход к производству: резко сокращать сроки ремонта и модернизации оборудования за счет прямого изготовления сложных деталей на месте, минимизировать простои и снижать издержки на логистику. Возможность оперативно воспроизводить и совершенствовать импортные узлы методом реверсивного инжиниринга и 3D-печати открывает путь к созданию собственных высокотехнологичных решений, которые по характеристикам не уступают, а нередко превосходят зарубежные аналоги, при этом оставаясь экономически более выгодными, добавили в Узатоме.

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