https://uz.sputniknews.ru/20260806/v-uzbekistane-planiruyut-sozdat-tsentr-additivnyx-texnologiy-s-uchastiem-rosatoma-59514318.html
В Узбекистане планируют создать Центр аддитивных технологий с участием Росатома
В Узбекистане планируют создать Центр аддитивных технологий с участием Росатома
Sputnik Узбекистан
Такие технологии позволяют предприятиям принципиально перестроить подход к производству: резко сокращать сроки ремонта и модернизации оборудования за счет прямого изготовления сложных деталей на месте, минимизировать простои и снижать издержки на логистику
2026-08-06T09:22+0500
2026-08-06T09:22+0500
2026-08-06T09:38+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана и Росатом обсуждают перспективы создания в республике Центра аддитивных технологий, сообщает пресс-служба Узатома.Специализированный семинар для промпредприятий РУз собрал около 30 ведущих компаний из ключевых отраслей экономики — автомобилестроения, химической промышленности и горнодобывающего сектора.Российские специалисты представили участникам комплексный обзор возможностей аддитивных технологий, детально рассмотрев их применение для оптимизации производственных процессов и изготовления сложных изделий.Проект предусматривает формирование рабочих групп, проведение аудитов производственных возможностей предприятий, разработку перспективной номенклатуры продукции и услуг, а также подготовку мер поддержки развития Центра.Аддитивные технологии позволят узбекским предприятиям принципиально перестроить подход к производству: резко сокращать сроки ремонта и модернизации оборудования за счет прямого изготовления сложных деталей на месте, минимизировать простои и снижать издержки на логистику. Возможность оперативно воспроизводить и совершенствовать импортные узлы методом реверсивного инжиниринга и 3D-печати открывает путь к созданию собственных высокотехнологичных решений, которые по характеристикам не уступают, а нередко превосходят зарубежные аналоги, при этом оставаясь экономически более выгодными, добавили в Узатоме.
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узатом, росатом, сотрудничество, узбекистан, технологии, промышленность
узатом, росатом, сотрудничество, узбекистан, технологии, промышленность
В Узбекистане планируют создать Центр аддитивных технологий с участием Росатома
09:22 06.08.2026 (обновлено: 09:38 06.08.2026)
Такие технологии позволяют предприятиям принципиально перестроить подход к производству: резко сокращать сроки ремонта и модернизации оборудования за счет прямого изготовления сложных деталей на месте, минимизировать простои и снижать издержки на логистику.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
Агентство по атомной энергии Узбекистана и Росатом обсуждают перспективы создания в республике Центра аддитивных технологий, сообщает
пресс-служба Узатома.
Специализированный семинар для промпредприятий РУз собрал около 30 ведущих компаний из ключевых отраслей экономики — автомобилестроения, химической промышленности и горнодобывающего сектора.
Российские специалисты представили участникам комплексный обзор возможностей аддитивных технологий, детально рассмотрев их применение для оптимизации производственных процессов и изготовления сложных изделий.
“Центральной темой обсуждения стала перспектива создания в Узбекистане специализированного Центра аддитивных технологий (ЦАТ). Это направление сотрудничества реализуется в рамках партнерства между Республикой Узбекистан и "Росатомом" и призвано стать одним из драйверов цифровой трансформации отечественной промышленности”, — говорится в сообщении.
Проект предусматривает формирование рабочих групп, проведение аудитов производственных возможностей предприятий, разработку перспективной номенклатуры продукции и услуг, а также подготовку мер поддержки развития Центра.
Аддитивные технологии позволят узбекским предприятиям принципиально перестроить подход к производству: резко сокращать сроки ремонта и модернизации оборудования за счет прямого изготовления сложных деталей на месте, минимизировать простои и снижать издержки на логистику.
Возможность оперативно воспроизводить и совершенствовать импортные узлы методом реверсивного инжиниринга и 3D-печати открывает путь к созданию собственных высокотехнологичных решений, которые по характеристикам не уступают, а нередко превосходят зарубежные аналоги, при этом оставаясь экономически более выгодными, добавили в Узатоме.