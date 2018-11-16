Нукусские филиалы трех вузов примут студентов в 2019 году

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В столице Каракалпакстана — Нукусе — откроются филиалы трех вузов: Навоийского государственного горного института, Самаркандского института ветеринарной медицины, Государственного университета физической культуры и спорта. Это предусмотрено постановлениями кабинета министров Узбекистана за номерами 924, 925, 926.

Прием студентов начнется уже в следующем году. Для начала в вузы поступят 50 человек, затем число мест будут определять в зависимости от ежегодно утверждаемых квот.

© Sputnik / Максим Богодвид В мировой рейтинг вузов вошли университеты стран СНГ

В филиал Навоийского государственного горного института на 2019/2020 учебный год будут принимать на направления "Горное дело" и "Химическая технология". В филиал Государственного университета физической культуры и спорта — на направления "Спортивная деятельность", "Физическая культура и спорт в дошкольном и начальном образовании", "Психология (спорт)". В филиал Самаркандского института ветеринарной медицины — на "Зооинженерию" и "Ветеринарную медицину (заболевания крупного рогатого скота)".

Ранее сообщалось, что в республике появятся филиалы Страсбургского университета и Парижской академии Университета Пантеон Сорбонна. Студенты будут обучаться специальностям по таким направлениям, как экономика, инженерное дело, сельское хозяйство, туризм.