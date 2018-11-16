Нукусские филиалы трех вузов примут студентов в 2019 году

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В столице Каракалпакстана — Нукусе — откроются филиалы трех вузов: Навоийского государственного горного института, Самаркандского института ветеринарной медицины, Государственного университета физической культуры и спорта. Это предусмотрено постановлениями кабинета министров Узбекистана за номерами 924, 925, 926.
Прием студентов начнется уже в следующем году. Для начала в вузы поступят 50 человек, затем число мест будут определять в зависимости от ежегодно утверждаемых квот.
Ранее сообщалось, что в республике появятся филиалы Страсбургского университета и Парижской академии Университета Пантеон Сорбонна. Студенты будут обучаться специальностям по таким направлениям, как экономика, инженерное дело, сельское хозяйство, туризм.