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Заготовка сена в фермерском хозяйстве

В Узбекистане подешевеют тракторы

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Узбекистане
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Фермеры и предприниматели смогут купить сельхозтехнику по более выгодным ценам.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Ташкент с 21 ноября снизит цены на сельскохозяйственную технику шести видов. Об этом сообщает Uza.uz со ссылкой на пресс-службу АО "Узагротехсаноатхолдинг".

Так, стоимость трактора TTZLS-100HC снизится на 31 миллион сумов — до 219 миллионов. Трактор Т-6070 New Holland подешевеет на 60 миллионов сумов и будет стоить 525 миллионов. Цена на трактор ТД 5.110 New Holland снизится на 61 миллион сумов, его уступят за 259 миллионов. Модель LS U 62 обойдется в 173 миллиона сумов, LS i 38 — в 108 миллионов.

"Меньше всего скинули цену на прицеп 2ПТС-4-793А-03А. Он стоил 34,8 миллиона сумов, а теперь его можно купить за 33,4 миллиона сумов, то есть на 1,4 миллиона сумов дешевле", — говорится в публикации.

Напомним, что с 27 по 30 ноября в "Узэкспоцентре" пройдет международная выставка-ярмарка Made in Uzbekistan, на которой отечественные производители представят разные виды продукции, в том числе автомобили и сельхозтехнику. Мероприятие посетят представители основных внешнеторговых партнеров республики, в том числе России, США, Афганистана, Китая, Украины.

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