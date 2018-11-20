Чем богаты: узбекские компании представят экспортный потенциал

С 27 по 30 ноября в Ташкенте пройдет выставка-ярмарка Made in Uzbekistan.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Более 150 отечественных компаний представят республику на выставке Made in Uzbekistan в "Узэкспоцентре". В частности, они продемонстрируют текстильную и кожевенно-обувную продукцию, ковровые изделия, электробытовую технику, автомобили, сельхозтехнику, металлургическую и нефтехимическую продукцию.

"В рамках выставки также будут проходить тематические конференции, посвященные достижениям в области развития промышленного сектора и презентации экспортного потенциала отраслей национальной экономики", — сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли Узбекистана.

Участники смогут проводить двусторонние деловые встречи и переговоры, заключать контракты. Кроме того, запланировано посещение крупных производственных предприятий.

REUTERS / Stringer Для восьми видов товаров Узбекистан отменил ограничения на экспорт

Выставку посетят представители основных внешнеторговых партнеров республики, в том числе из России, США, Афганистана, Китая, Украины.

Узбекистан уделяет развитию экспорта особое внимание. Ранее сообщалось, что предприниматели, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, теперь могут круглосуточно задавать вопросы по теме экспорта. В рабочее время все обращения принимает секретариат Минвнешторга, в ночное — дежурные сотрудники ведомства.