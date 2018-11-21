Директор ВОЗ по Европе: Узбекистан может стать примером для многих государств

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Региональный директор ВОЗ по Европе Жужанна Якаб высоко оценила усилия правительства Узбекистана по разработке концепции развития системы здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава. На конференции в Ташкенте было уделено внимание ключевым вопросам, среди которых — наращивание финансирования, внедрение медицинского страхования, подготовка кадров, развитие медицинского туризма.

По словам Жужанны Якаб, проводимые в республике реформы в сфере здравоохранения могут стать примером для многих государств.

"В частности, она сказала, что даже в развитых странах Европы не наблюдается такое же высокое внимание работе по иммунизации и вакцинации, как в Узбекистане", — говорится в сообщении.

В 2019 году Узбекистан намерен направить на сферу здравоохранения на 30% больше бюджетных средств по сравнению с текущим годом, ранее заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании. Тогда же он поручил разработать проект концепции развития системы здравоохранения в Узбекистане до 2025 года.