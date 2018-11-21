Трудности перевода: что происходит с системой "Юнистрим"

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Система денежных переводов "Юнистрим", которой пользуются в том числе трудовые мигранты, второй раз за неделю оказывается в центре общественного внимания. По данным СМИ, сразу несколько банков в странах СНГ приостановили сотрудничество с российской компанией.
Среди причин Центробанк России и пресса называли хакерский взлом "Юнистрима", в то время как сами банки объясняют ситуацию юридическими проволочками, отрицая приостановку сотрудничества.
В положении дел на рынке денежных переводов, разбирался Sputnik Узбекистан.
Следующим публичным ударом стала публикация в ряде СМИ информации, что ЦБ России предупредил участников рынка о взломе "Юнистрима" хакерами, которые рассылают мошеннические письма с реальных e-mail адресов компании.
В пресс-службе Центробанка РФ Sputnik Узбекистан не подтвердили и не опровергли эту информацию в связи с политикой регулятора не давать комментариев по поводу работающих банков.
"Вы знаете, мы ситуацию с действующими банками традиционно не комментируем", — заявил представитель ЦБ корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Рассылка вредоносных программ, которые могли похитить денежные средства, как сообщалось в СМИ, привела к заморозке или расторжению договоров банков с "Юнистримом". В списке среди прочих фигурировал узбекистанский "Ипотека-банк". В самой кредитной организации Sputnik Узбекистан объяснили приостановку работы с российской компанией юридическими моментами.
"Мы не получали вредоносных рассылок от "Юнистрима". В настоящее время пересматривается договор сотрудничества и с завтрашнего дня планируется полностью возобновить работу", — сообщили в главном офисе "Ипотека-банка" в Ташкенте.
Кроме того, на сайте самого "Юнистрима" сообщается, что услуги клиентам в кыргызстанском "Банк Азии", таджикистанском "Имон Интернешнл", узбекистанском "Ипотека-банк" и российском "Восточный" оказываются в полном объеме.
"Работа банка с партнерами в Узбекистане и других странах идет в штатном режиме, никаких изменений нет", — заявила корреспонденту Sputnik представитель "Юнистрим" Мария Рогова.
Опрошенные Sputnik эксперты отказались комментировать ситуацию в целом и политику Центрального банка России по этому вопросу в частности. Те, кто все же согласился пообщаться, призвали дождаться окончательных итогов разбирательства и не искать политического подтекста в возможных технических проблемах.