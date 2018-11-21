Трудности перевода: что происходит с системой "Юнистрим"

СМИ сообщили о проблемах у одной из крупных систем денежных переводов, что вызвало тревогу у пользователей. Sputnik Узбекистан выяснил, стоит ли переживать мигрантам и другим клиентам, отправляющим средства через этот сервис.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Система денежных переводов "Юнистрим", которой пользуются в том числе трудовые мигранты, второй раз за неделю оказывается в центре общественного внимания. По данным СМИ, сразу несколько банков в странах СНГ приостановили сотрудничество с российской компанией.

Среди причин Центробанк России и пресса называли хакерский взлом "Юнистрима", в то время как сами банки объясняют ситуацию юридическими проволочками, отрицая приостановку сотрудничества.

В положении дел на рынке денежных переводов, разбирался Sputnik Узбекистан.

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov Популярной у мигрантов системе "Юнистрим" ограничили обменные операции

В понедельник "КоммерсантЪ" сообщил, что Центральный Банк России ограничил компании "Юнистрим" обмен наличной валюты для переводов из-за нарушений федерального закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Следующим публичным ударом стала публикация в ряде СМИ информации, что ЦБ России предупредил участников рынка о взломе "Юнистрима" хакерами, которые рассылают мошеннические письма с реальных e-mail адресов компании.

В пресс-службе Центробанка РФ Sputnik Узбекистан не подтвердили и не опровергли эту информацию в связи с политикой регулятора не давать комментариев по поводу работающих банков.

"Вы знаете, мы ситуацию с действующими банками традиционно не комментируем", — заявил представитель ЦБ корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Рассылка вредоносных программ, которые могли похитить денежные средства, как сообщалось в СМИ, привела к заморозке или расторжению договоров банков с "Юнистримом". В списке среди прочих фигурировал узбекистанский "Ипотека-банк". В самой кредитной организации Sputnik Узбекистан объяснили приостановку работы с российской компанией юридическими моментами.

"Мы не получали вредоносных рассылок от "Юнистрима". В настоящее время пересматривается договор сотрудничества и с завтрашнего дня планируется полностью возобновить работу", — сообщили в главном офисе "Ипотека-банка" в Ташкенте.

Sputnik / Алексей Витвицкий Ипотека-банк возобновит работу с "Юнистримом" с 22 ноября

Опровергли получение спама и приостановку работы с системой денежных переводов и в кыргызстанском "Банке Азии".

Кроме того, на сайте самого "Юнистрима" сообщается, что услуги клиентам в кыргызстанском "Банк Азии", таджикистанском "Имон Интернешнл", узбекистанском "Ипотека-банк" и российском "Восточный" оказываются в полном объеме.

"Работа банка с партнерами в Узбекистане и других странах идет в штатном режиме, никаких изменений нет", — заявила корреспонденту Sputnik представитель "Юнистрим" Мария Рогова.

Опрошенные Sputnik эксперты отказались комментировать ситуацию в целом и политику Центрального банка России по этому вопросу в частности. Те, кто все же согласился пообщаться, призвали дождаться окончательных итогов разбирательства и не искать политического подтекста в возможных технических проблемах.

Фото из личного архива Владимира Масленникова Масленников: ЦБ России побуждает мигрантов переходить с доллара на рубль

Акционерное общество коммерческий банк "Юнистрим" – оператор и расчетный центр одноименной платежной системы. Впервые лицензию ЦБ "Юнистрим" получил в 2006 году, до этого система переводов функционировала в составе "Юниаструм банка". Первоначальная популярность сервиса объяснялась тем, что комиссия за перевод денежных средств в другие страны составляла всего 1% от отправляемой суммы.