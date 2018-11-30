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Укладка асфальта

Опыт Германии поможет Узбекистану в строительстве дорог

© Sputnik / Igor Ageyenko
В Узбекистане
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Специалисты смогут стажироваться в ведущих дорожно-строительных компаниях Германии.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Узбекистане утверждена "дорожная карта" по внедрению лучшего опыта других стран в сферу дорожного строительства на 2018-2019 годы. Согласно постановлению президента, в декабре будет разработана стратегия развития отрасли на долгосрочную перспективу. Особое внимание планируется уделить немецкой практике. В частности, речь идет о компаниях Obermeyer Planen + Beraten GmbH, Lahmeyer International GmbH и LOMB Ingenieurgesellschaft mbH.

Власти намерены активно использовать потенциал государственно-частного партнерства. Его принципы внедрят в сферу проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог региональных и общего пользования.

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В документе уделено внимание и кадровому вопросу. Так, при Ташкентском институте по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог создадут Центр по повышению квалификации и переподготовке специалистов. К обучению привлекут высококвалифицированных экспертов. Помимо этого, планируется содействовать отечественным специалистам в прохождении учебных курсов по подготовке и повышению квалификации за границей.

Ранее в пресс-службе Госкомитета по инвестициям сообщили, что в Ташкенте прошли очередные узбекско-германские межправительственные консультации по финансово-техническому сотрудничеству. Страны договорились о возобновлении сотрудничества в области устойчивого развития экономики.

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Теги:
Узбекистан, Германия, дороги



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