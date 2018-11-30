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Памятник Мауберди в Ургенче (Хорезмская область)

Парк Жалолиддина Мангуберды станет визитной карточкой Хорезма

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (42)
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Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Хорезмскую область посетил место строительства парка и ознакомился с проектами.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Ургенче на пересечении улиц Аль-Хорезми и Пахлавона Махмуда по инициативе Шавката Мирзиёева откроется мемориальный парк Жалолиддина Мангуберды. Президент отметил, что памятник последнему хорезмшаху из династии Ануштегинидов должен быть таким же величественным, как и его подвиги.

"Эта площадь должна стать зеркалом нашей истории, визитной карточкой Хорезма. Необходимо учесть мнение историков и придать концепции площади глубокое содержание, создать красивый и неповторимый ансамбль", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Он дал рекомендации по расширению и благоустройству территории парка, оформлению его элементов в духе историчности.

Шавкат Мирзиёев на месте строительства парка Жалолиддина Мангуберды в центре Ургенча
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев на месте строительства парка Жалолиддина Мангуберды в центре Ургенча
Накануне было запущено железнодорожное движение на участке Ургенч – Хива. Шавкат Мирзиёев осмотрел новый вокзал, возведенный в национальном стиле.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (42)

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Теги:
парк, Шавкат Мирзиёев, Ургенч



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