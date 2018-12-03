В руководстве ГУВД Ташкента произошли кадровые перестановки

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Кадровые назначения произошли в Главном управлении внутренних дел Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полковник Рустам Сайфулов занял пост начальника Организационного управления ГУВД столицы.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Начальник Организационного управления ГУВД Ташкента Рустам Сайфулов

Подполковник Ойбек Муродов назначен на должность начальника Управления охраны ГУВД Ташкента.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Начальник Управления охраны ГУВД Ташкента Ойбек Муродов

Ранее сообщалось, что Межрайонный административный отдел УБДД ГУВД столицы (по оказанию услуг по Яккасарайскому, Чиланзарскому и Учтепинскому районам) переехал в новое здание, что связано с проведением ремонтных работ в старом здании.