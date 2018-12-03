В руководстве ГУВД Ташкента произошли кадровые перестановки

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Кадровые назначения произошли в Главном управлении внутренних дел Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Полковник Рустам Сайфулов занял пост начальника Организационного управления ГУВД столицы.
Подполковник Ойбек Муродов назначен на должность начальника Управления охраны ГУВД Ташкента.
Ранее сообщалось, что Межрайонный административный отдел УБДД ГУВД столицы (по оказанию услуг по Яккасарайскому, Чиланзарскому и Учтепинскому районам) переехал в новое здание, что связано с проведением ремонтных работ в старом здании.