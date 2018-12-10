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Рыбалка.

Власти Узбекистана привлекут граждан к организации экотуризма

© Sputnik / Владимир Сергеев
В Узбекистане
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Земельные участки в пределах водоохранных зон водохранилищ можно получить в аренду на срок не более 50 лет.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Физические и юридические лица могут приобрести в долгосрочную аренду земельные участки для организации экотуризма, в список входят 18 водохранилищ в восьми областях Узбекистана. Распределение будет проходить через электронные торги E-IJRO AUKSION, говорится в постановлении кабмина страны.

На территории можно организовать экотуры, любительскую рыбалку, катание на лодке, водные экскурсии, парусный туризм, яхтинг. Кроме того, предлагается создать смотровую площадку над дамбами водохранилищ. Другие виды услуг тоже доступны — по согласованию с территориальными управлениями Госкомтуризма.

Прежде чем организовать торги, Министерство водного хозяйства должно получить по земельным участкам положительные заключения соответствующих организаций.

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Объявление о предстоящих торгах размещается на портале Центра по организации электронных онлайн-аукционов не менее чем за семь календарных дней. Заявки на участие принимаются со дня объявления на том же портале, прием завершается за два дня до проведения аукциона.

Участник, который оплатит полную стоимость объекта аукциона в течение пяти дней, признается победителем и затем получает протокол о результатах аукциона. Второй экземпляр документа отправляется районным хокимам, которые в течение двух дней выносят решение о предоставлении земельного участка.

В последующем арендатор будет вносить плату периодическими платежами, рассчитанными исходя из последнего установленного размера и оставшегося срока аренды.

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Исходя из сезонности туристских услуг, арендная плата может вноситься в период функционирования субъекта предпринимательства по составленному графику.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал строительство в республике семи новых водохранилищ — с целью освоения богарных земель. Так, в Ташкентской области создадут водохранилища "Паркентсой", "Кизилсой" и "Тоштепа", в Джизакской области — "Караман". Кроме того, в Кашкадарьинской области появятся "Гулдара" и "Аякчисой", а в Самаркандской области построят водохранилище "Булунгур".

Теги:
Узбекистан, Туризм



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