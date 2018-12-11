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Ученики в День знаний

В Узбекистане запускают проект по обязательной подготовке детей к школе

© Sputnik / Павел Лисицын
В Узбекистане
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Пилотный проект будет реализован в Ташкенте, Каракалпакстане и Ферганской области.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Дети, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения, смогут пройти бесплатную годичную подготовку к школе. Согласно постановлению правительства, в пилотные группы принимаются юные узбекистанцы, которым на 1 сентября этого года исполнилось 5 лет 6 месяцев. Прием будут проводить на основании списков, формируемых территориальными отделами Министерства дошкольного образования.

Школьники во время перемены, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В Ташкенте пилотный проект внедрят в восьми районах, включая Мирзо-Улугбекский, Учтепинский, Чиланзарский. В Каракалпакстане к школе подготовят детей из Турткульского района, в Ферганской области — из Ферганы, Кувасая, Фуркатского района. Обучение продлится с 10 декабря 2018 года по 10 августа 2019 года. 

Воспитательно-образовательный процесс будет организован на основе государственной учебной программы, которая предусматривает не менее 15 часов занятий в неделю без обязательной организации питания. В группе должно быть не более 30 человек. Министерство обеспечит детей необходимыми материалами.

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Специалистам предстоит проанализировать результаты внедрения пилотного проекта и в срок до 1 сентября внести в кабинет министров предложения об организации в стране единой системы бесплатной годичной подготовки детей к школе.

Теги:
Школа, дети, Образование



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