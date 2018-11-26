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Учебный год в школах Узбекистана начался 5 сентября

В Ташкенте упростят процедуру приема детей в школы

Хокимият Ташкента
Общество
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Рабочая группа проанализировала существующие процедуры оформления детей в школы, изучила международный опыт и разработала новую модель оказания услуги.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В 81 школе Ташкента реализуют пилотный проект по приему детей в школы онлайн, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана. Планируется, что с марта 2019 года подать заявления с просьбой о зачислении ребенка в школу можно будет двумя способами: в явочном порядке через центры государственных услуг и удаленно через Единый портал интерактивных государственных услуг. В дальнейшем новый механизм поэтапно введут для остальных школ столицы и республики.

В настоящее время родители и опекуны сталкиваются с некоторыми трудностями при оформлении детей в школы. Один из главных недостатков — отсутствие у них доступа к схемам микроучастков, полной информации о процедурах, сроках и необходимых документах.

Заместитель Министра народного образования Атабек Назиров
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"Некоторые процедуры, сопровождающие процесс приема, — собеседование, медицинские справки — не прописаны в соответствующих нормативно-правовых актах. Вызывают вопросы сжатые сроки приема заявлений от родителей, есть необходимость в сокращении количества предоставляемых документов", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в результате услуга станет более качественной, доступной и прозрачной. Работа проводится во исполнение указа президента страны Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием".

Ранее глава государства заявил об идее организовать в каждом регионе президентские школы. Первое такое учебное заведение появится в Нукусе. По словам министра народного образования Шерзода Шерматова, президентскими школами будут руководить иностранные специалисты, занимающиеся преподаванием на основе концепции STEAM — Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия), Art (искусство) и Mathematics (математика).

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Теги:
Образование, школы, Ташкент



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