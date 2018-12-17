Индия и Узбекистан обсудили мирный атом

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Представители "Узатома" обсудили с послом Индии в республике Винодом Кумаром использование мирного атома в радиофармакологии, рентгенодиагностике, лучевой терапии, а также при производстве и обработке сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. Кроме того, на встрече шла речь о привлечении индийских специалистов к строительству атомной электростанции в республике.

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Винод Кумар отметил, что в целях реализации сотрудничества в сферах неэнергетического использования ядерных технологий можно использовать кредитную линию, выделенную республике по итогам визита президента Узбекистана в Индию.

"В рамках данной кредитной линии имеется возможность поставки диагностического и лечебного оборудования для лечения онкологических больных, а также оборудования для обработки сельхозпродукции, которое позволит повысить качество продукции и увеличить возможности экспорта", — говорится в сообщении.

Участники встречи договорились о дальнейшей проработке вопросов с соответствующими ведомствами.