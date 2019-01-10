В Узбекистане ужесточили наказание за занятие проституцией

Сенат одобрил соответствующий закон в середине декабря. Для вступления документа в силу была необходима подпись президента.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Наказание за занятие проституцией в Узбекистане стало более жестким. Шавкат Мирзиёев подписал закон, который вносит изменения в статью Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся этого вопроса.

Отныне занятие проституцией влечет наложение штрафа в размере от трех до семи минимальных размеров заработной платы (МРЗП).

Штраф за правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, составляет от семи до десяти МРЗП. Еще один вариант наказания — административный арест на срок до 15 суток.

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