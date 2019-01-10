Назначен новый директор Национального агентства проектного управления

С августа 2017 года Дмитрий Ли занимал пост первого заместителя директора Национального агентства проектного управления (НАПУ).

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Должность директора Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана отныне занимает Дмитрий Ли. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

С августа 2017 года Ли работал первым заместителем директора НАПУ. Кроме того, с лета прошлого года он возглавляет Шахматную федерацию Узбекистана.

В августе экс-директор НАПУ Шухрат Садиков занял пост министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

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