Назначен новый директор Национального агентства проектного управления

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Должность директора Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана отныне занимает Дмитрий Ли. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
С августа 2017 года Ли работал первым заместителем директора НАПУ. Кроме того, с лета прошлого года он возглавляет Шахматную федерацию Узбекистана.
В августе экс-директор НАПУ Шухрат Садиков занял пост министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
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