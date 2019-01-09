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Заместитель министра финансов — директор Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Минфине Голиб Холжигитов

Заместителем министра финансов Узбекистана стал выпускник Гарварда

Министерство финансов Узбекистана
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (275)
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Голиб Ходжигитов указом президента назначен заместителем министра финансов – директором Агентства по развитию государственно-частного партнерства.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Новым заместителем министра финансов Узбекистана - директором Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Минфине назначен Голиб Холжигитов.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов республики в Тelegram-канале, соответствующий указ подписал 7 января президент Шавкат Мирзиёев.

Портфели
© Sputnik / Сергей Субботин
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Голиб Холжигитов родился в 1979 году. Он окончил Университет Северной Аризоны (США), в 2004 году — Ташкентский государственный экономический университет, а в 2012 году — Гарвардский университет в США.

С 2004 по 2011 год Холжигитов работал руководителем экспертной группы по совершенствованию антимонопольной политики при Государственном комитете по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

С 2016 по 2018 год работал менеджером проектов по автоматизации и внедрению роботизированных услуг в сфере управления частным капиталом и финансовых технологий UBS Global Wealth Management Headquarters (США).

С 2018 года был менеджером проектов по внедрению больших данных и машинного обучения в сфере финансовых услуг в корпорации Bank of America Merrill Lynch (США).

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (275)



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