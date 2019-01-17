В Узбекистане начнут признавать дипломы иностранных вузов

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 марта 2019 года начнут признавать документы об образовании, выданные в других странах, причем без специальных испытаний. Соответствующее постановление президента опубликовано на официальном сайте МИД страны.
Так, планируется признавать дипломы, выданные в зарубежных образовательных учреждениях, филиалы и совместные образовательные учреждения которых действуют в Узбекистане, а в также образовательных учреждениях, входящих в первую тысячу рейтинга, сформированного международно признанными организациями. Их перечень ежегодно утверждается совместным постановлением Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана и Государственной инспекции по надзору за качеством образования при кабмине.
Без дополнительных требований будут признавать дипломы, выданные в образовательных учреждениях США, Австралии, Израиля, Канады, Сингапура, Кореи, Японии, аккредитованных уполномоченными организациями этих стран, кроме направлений, специальностей и профессий, перечень которых устанавливается кабмином республики.
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Исключение также сделано для целевиков, получивших образование в зарубежных вузах за счет бюджета республики.
Принимать заявления о признании и нострификации дипломов будут только через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг Узбекистана.