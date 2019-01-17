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Вручение дипломов с отличием выпускникам. Архивное фото

В Узбекистане начнут признавать дипломы иностранных вузов

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Узбекистане
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В частности, новый порядок коснется граждан, начавших учебу за границей до 1 января 1992 года.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 марта 2019 года начнут признавать документы об образовании, выданные в других странах, причем без специальных испытаний. Соответствующее постановление президента опубликовано на официальном сайте МИД страны.

Так, планируется признавать дипломы, выданные в зарубежных образовательных учреждениях, филиалы и совместные образовательные учреждения которых действуют в Узбекистане, а в также образовательных учреждениях, входящих в первую тысячу рейтинга, сформированного международно признанными организациями. Их перечень ежегодно утверждается совместным постановлением Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана и Государственной инспекции по надзору за качеством образования при кабмине.

Мужчина сидит у компьютера
© pixabay
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Кроме того, рассчитывать на признание дипломов могут граждане, начавшие учебу в зарубежных образовательных учреждениях до 1 января 1992 года, а также люди, получившие образование в учреждениях, аккредитованных уполномоченными организациями — полноправными членами Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании. Здесь исключение составляют направления, специальности и профессии, перечень которых устанавливается кабмином.

Без дополнительных требований будут признавать дипломы, выданные в образовательных учреждениях США, Австралии, Израиля, Канады, Сингапура, Кореи, Японии, аккредитованных уполномоченными организациями этих стран, кроме направлений, специальностей и профессий, перечень которых устанавливается кабмином республики.

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Исключение также сделано для целевиков, получивших образование в зарубежных вузах за счет бюджета республики.

Принимать заявления о признании и нострификации дипломов будут только через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг Узбекистана.

Теги:
диплом, вузы, Образование



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