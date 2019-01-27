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В Узбекистане начали тестировать новую школьную форму

В Узбекистане откроют специальные магазины для продажи школьной формы

Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
В Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента в сотрудничестве с Ассоциацией "Узтекстильпром" организуют торговые точки производителей школьной формы в центре каждого района (города) и опубликуют их адреса в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования после видеоселекторного совещания, участники которого обсудили исполнение постановления кабмина "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений".

"Руководителям школ было поручено проводить разъяснительную работу о преимуществах школьной формы среди родителей во время родительских собраний и принять меры по предотвращению участия директоров учебных заведений или классных руководителей в процесс реализации школьных форм", — говорится в публикации.

Ранее психолог Хатуна Логуа рассказала, что школьная форма не способна повлиять негативно на индивидуальность детей. По ее словам, если одежда качественная и удобная, то она собирает и мобилизует ребенка на работу.

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Теги:
Узбекистан, школы, школьная форма



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