В правительстве Узбекистана сократилось число вице-премьеров

В декабре президент республики предложил отменить практику назначения вице-премьеров руководителями определенных ведомств, а их число - оптимизировать.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Число вице-премьеров в правительстве Узбекистана сокращено с восьми до пяти, у премьер-министра появятся два советника. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Упразднены должности заместителей премьера — руководителей комплексов по отраслям экономики и социальной сферы, а также их аппараты.

Помимо этого, появились должности двух советников премьера: по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности, а также по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер. Они заменят прежние должности вице-премьеров, курирующих соответствующие отрасли.

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Сохранены должности вице-премьера — министра финансов и вице-премьера — председателя Комитета женщин страны.

Постановлением также введен запрет на совмещение премьер-министром, его заместителями и советниками руководства хозяйственными обществами и компаниями, а также другими организациями с государственной долей.

Напомним, в декабре Шавкат Мирзиеёв в послании парламенту предложил отменить практику назначения вице-премьеров руководителями определенных ведомств, а их число - оптимизировать.