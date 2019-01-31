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В Джизаке открылся шелтер для защиты женщин

В Джизаке открылся реабилитационный центр для защиты женщин

© Facebook / Комитет женщин Узбекистана
В Узбекистане
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Находящиеся на реабилитации женщины могут обучиться кройке и шитью — в здании оборудован специальный цех.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Джизаке открылся Центр реабилитации женщин, пострадавших от насилия. При нем создан шелтер на восемь взрослых и три детских места.

"Во время пребывания в шелтере психолог, специалисты по социальной работе, юрист оказывают помощь и поддержку женщинам. После выхода из шелтера специалисты также будут их поддерживать", — сообщается на странице Комитета женщин Узбекистана в Facebook.

В помещении есть все необходимое для проживания: мебель, бытовая техника, постельные принадлежности, игрушки, средства гигиены. Постояльцы обеспечиваются питанием и лекарствами.

"Это очень важно, ведь пострадавшие от домашних агрессоров часто покидают дом в спешке, без одежды и денег, потому что ситуация угрожает их жизни и здоровью", — отметили в комитете.

При региональных Комитетах женщин создаются Центры реабилитации женщин, пострадавших от насилия
Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана
Для пострадавших от насилия узбекистанок открыты 155 центров адаптации
Находящиеся на реабилитации женщины могут обучиться кройке и шитью — в здании оборудован специальный цех. Кроме того, построена теплица для выращивания овощей и зелени.

Горячая линия по Джизакской области для пострадавших от домашнего насилия: +998 911979494.

Ранее сообщалось, что четыре отбывающие наказание женщины освобождены раньше срока под поручительство Комитета женщин Узбекистана. Они чистосердечно раскаялись в содеянном и решили посвятить свою жизнь благополучию своей семьи, воспитанию детей и развитию общества.

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Теги:
Реабилитация, насилие, Комитет женщин Узбекистана



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