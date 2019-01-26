В Узбекистане досрочно освободили женщин-заключенных – кто за них поручился

Всего в 2018 году под поручительство Комитета женщин республики освобождены от административного и уголовного наказания 893 женщины.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Четыре отбывающие наказание женщины освобождены раньше срока под поручительство Комитета женщин Узбекистана.

Как говорится на официальном сайте Комитета, женщин освободил Зангиатинский районный уголовный суд Ташкентской области на открытом судебном заседании.

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В сообщении указывается, что заключенные женщины чистосердечно раскаялись в содеянном и решили посвятить свою жизнь благополучию своей семьи, воспитанию детей и развитию общества.

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Судом были сокращены установленные для них сроки наказания, а оставшийся срок заменен на исправительные работы с отчислением 20% оплаты в доход государства.

Региональные отделения Комитета женщин окажут освобожденным помощь в трудоустройстве и адаптации в рамках программы, запущенной с 2019 года.

Всего, по данным Комитета, в 2018 году под его поручительство освобождены от административного и уголовного наказания 893 женщины.

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