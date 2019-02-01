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Технологии и креатив: при Минюсте открылся обновленный мультимедийный центр

Министерство юстиции РУз
В Узбекистане
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В числе задач мультимедийного центра — обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов и учреждений юстиции для СМИ и широкой общественности.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. При Министерстве юстиции Узбекистана открылся обновленный информационно-аналитический мультимедийный центр. Теперь он оснащен по последнему слову техники.

"Несколько студий с декорациями и оборудованием, которым могут позавидовать и ведущие телеканалы страны, — отметили в пресс-службе министерства. — Здесь можно снимать ток-шоу и программы разных форматов. Созданы площадки для общения со средствами массовой информации, в том числе для проведения интерактивных встреч тет-а-тет, брифингов и пресс-конференций".

Как сообщили в министерстве, в числе задач мультимедийного центра — правовое просвещение граждан, предоставление достоверной информации, обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов и учреждений юстиции для СМИ и широкой общественности, установление диалога со всеми слоями населения.

Министерство юстиции РУз
Презентация Информационно-аналитического мультимедийного центра при Министерстве юстиции

"Аудио- и видеоролики, теле- и радиопередачи призваны информировать население о результатах изучений и проверок деятельности госорганов и иных организаций по оказанию госуслуг, выявленных грубых нарушениях и системных недостатках. Медиаматериалы о мерах в отношении виновных лиц и восстановленных правах заявителей имеют большой профилактический эффект, а также способствуют росту доверия населения к госорганам", — отметили в Минюсте.

Министерство юстиции
Мультимедийный центр при Министерстве юстиции

Мультимедийный центр призван "оперативно и адекватно реагировать на ложные, искаженные сведения, распространяемые в СМИ и интернете".

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Теги:
Министерство юстиции Узбекистана



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