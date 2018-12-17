Минюст Узбекистана презентовал пособие для журналистов

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разработало и презентовало практическое руководство для журналистов "Средства массовой информации в период реформ" на государственном языке, сообщили в пресс-службе ведомства. Ожидается, что пособие поможет журналистам и блогерам правильно и грамотно с правовой точки зрения распространять информацию. В частности, в нем проанализированы такие вопросы, как презумпция невиновности, права ребенка, неприкосновенность частной жизни, честь и достоинство человека.

"Вместе с тем, представлены законы и правовые документы, регулирующие сферу информации и журналистики, рассмотрены такие актуальные аспекты, как проверка фактов (фактчекинг), выявление фейков, грань между освещением преступления и его пропагандой, ответственность при распространении информации, ответственность за распространение ложной информации", — говорится в публикации. Кроме того, в книге даются рекомендации — как повести себя в той или иной ситуации в рамках правового поля.

Авторы пособия проанализировали случаи унижения чести и достоинства человека, оскорбления личности путем распространения через соцсети ложной и порочащей информации, призывов к организации несанкционированных митингов (массовых мероприятий), а также их правовые последствия.

В будущем книгу планируется перевести на русский и английский языки.

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