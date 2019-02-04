На развитие женского предпринимательства в январе направили 9,4 миллиарда сумов

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Комитет женщин Узбекистана в январе выделил 9,4 миллиарда сумов на развитие женского предпринимательства.

"В целях поощрения женского предпринимательства на основе рекомендаций Комитета женщин за счет средств Фонда женщин и Общественного фонда поддержки семьи было выделено 100 миллиардов сумов льготных кредитов", — сообщается на странице комитета в Facebook.

Отмечается, что выделенные кредиты позволили создать 888 рабочих мест, 773 женщины трудоустроены.

В Джизаке открылся реабилитационный центр для защиты женщин >>>