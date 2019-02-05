"Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаз" будут реструктуризованы

При реструктуризации обеих компаний планируется предусмотреть образование отдельных государственных предприятий по эксплуатации и развитию магистральной газотранспортной системы и магистральных электрических сетей.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Минэнерго разработает проекты по реструктуризации "Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаза", реформированию электроэнергетической отрасли и концепцию развития возобновляемых источников энергии, сообщает УзА.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил недавно созданному Министерству энергетики разработать документы о реструктуризации "Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаза".

В частности, до 1 марта 2019 года при техническом содействии Всемирного банка будет разработана модель реформирования (реструктуризации) электроэнергетической отрасли с подготовкой подробной "дорожной карты" по реализации предлагаемых реформ.

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На следующем этапе до 15 марта 2019 года должен быть подготовлен проект постановления президента о реструктуризации "Узбекэнерго" в соответствии с современной схемой организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии.

Кроме того, до 1 апреля 2019 года будет подготовлен проект постановления президента о реструктуризации "Узбекнефтегаза", предусматривающий оптимизацию неэффективных структур управления, реорганизацию предприятий нефтегазовой отрасли исходя из профиля деятельности, привлечение частных, включая иностранных, прямых инвестиций в их развитие, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

При реструктуризации обеих компаний планируется предусмотреть образование отдельных государственных предприятий по эксплуатации и развитию магистральной газотранспортной системы и магистральных электрических сетей.

Мирзиёев также поручил до 1 мая 2019 года внести в Администрацию президента проект Концепции развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане на период 2019-2023 годов, а в Кабинет Министров – до 1 октября 2019 года портфель инвестиционных проектов по развитию возобновляемых источников энергии.