В Узбекистане разрешили продавать алкоголь и табак ближе к школам

В данный момент алкоголь и табачную продукцию можно продавать в магазинах, которые расположены на расстоянии свыше пятисот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. В Узбекистане разрешат продавать алкогольную и табачную продукцию на расстоянии более чем 200 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений, сообщает УзА.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

Этот документ должен предусмотреть "реализацию алкогольной и табачной продукции объектами торговли, расположенными в радиусе по прямой линии более двухсот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений, а также в торговых комплексах (на рынках) с общей торговой площадью более тысячи квадратных метров и ярмарочных павильонах".

Кроме того, законом планируется установить запрет и ответственности за ввоз на территорию республики алкогольной продукции в полимерной потребительской таре, изготовленной из полиэтилена, полистирола и иного полимерного материала, за исключением пивоваренной и винной продукции.

Еще одно нововведение – появление нового вида лицензионной деятельности по осуществлению оптовой торговли алкогольной продукцией, где основным лицензионным требованием станет подключение к информационной системе учета оборота алкогольной продукции.

В данный момент алкоголь и табачную продукцию можно продавать в магазинах, которые расположены на расстоянии свыше пятисот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.