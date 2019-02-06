Для журналистов Узбекистана разработают единое удостоверение

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане до 1 июня этого года разработают и внедрят единое национальное удостоверение журналиста, сообщил глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов на своей странице в Facebook.

"Документ будет подготовлен в форме ID-карты с установочными данными, фотографией и защитным персональным штрих-кодом владельца, а также удостоверяющей голограммной печатью Агентства информации и массовых коммуникаций", — написал Алламжонов.

Он отметил, что национальное удостоверение планируется выдавать аккредитованным Агентством информации и массовых коммуникаций журналистам на безвозмездной основе. Документ будет свидетельством того, что ее обладатель действительно является профессиональным журналистом.

"Данное удостоверение позволит журналистам в рабочих целях беспрепятственно попадать в государственные и иные организации, общественные и культурные места, (выставки, театры, кинотеатры, музеи, концерты, объекты развлечений и отдыха, спортивные состязания и другие массовые события), получить доступ к информации, содействие в подготовке и распространении материалов, а также принимать участие в проводимых министерствами, ведомствами и другими организациями международных и внутриведомственных мероприятиях", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Узбекистана разработало и презентовало пособие "Средства массовой информации в период реформ" на государственном языке. Ожидается, что оно поможет журналистам и блогерам правильно и грамотно с правовой точки зрения распространять информацию.

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