Для журналистов Узбекистана разработают единое удостоверение

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане до 1 июня этого года разработают и внедрят единое национальное удостоверение журналиста, сообщил глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов на своей странице в Facebook.
"Документ будет подготовлен в форме ID-карты с установочными данными, фотографией и защитным персональным штрих-кодом владельца, а также удостоверяющей голограммной печатью Агентства информации и массовых коммуникаций", — написал Алламжонов.
Он отметил, что национальное удостоверение планируется выдавать аккредитованным Агентством информации и массовых коммуникаций журналистам на безвозмездной основе. Документ будет свидетельством того, что ее обладатель действительно является профессиональным журналистом.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Узбекистана разработало и презентовало пособие "Средства массовой информации в период реформ" на государственном языке. Ожидается, что оно поможет журналистам и блогерам правильно и грамотно с правовой точки зрения распространять информацию.