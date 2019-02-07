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Студенты в аудитории

Документы в вузы Узбекистана начнут принимать онлайн

© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане
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В республике разработали программу, в которой собраны данные обо всех институтах и университетах страны.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Вузы Узбекистана переходят на электронный прием документов. Специальную программу UNIVERSITIES.UZ разработали специалисты специалисты Туринского политехнического университета в Ташкенте Аловиддин Исомитдинов и Нурлан Жолдыбаев, сообщили в пресс-службе Агентства по интеллектуальной собственности Узбекистана. 

Делегация НГЛУ им. Н. А. Добролюбова в Ташкенте
© РЦНК
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В программе собраны данные обо всех вузах страны (адреса, номера телефонов, факультеты, направления и так далее). Пользователь получает отдельный аккаунт и может в любое время отправить свои документы в электронном виде. О результате экзамена его оповестят через SMS.

Кроме того, программа включает информацию о грантах, стипендиях и летних школах по всему миру.

Ранее сообщалось, что президент поручил Минвузу, Минтруда, Минэкономики и промышленности разработать и согласовать порядок самостоятельного определения высшими образовательными учреждениями квоты приема студентов.

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Теги:
абитуриенты, вузы, Образование



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