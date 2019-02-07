Документы в вузы Узбекистана начнут принимать онлайн

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Вузы Узбекистана переходят на электронный прием документов. Специальную программу UNIVERSITIES.UZ разработали специалисты специалисты Туринского политехнического университета в Ташкенте Аловиддин Исомитдинов и Нурлан Жолдыбаев, сообщили в пресс-службе Агентства по интеллектуальной собственности Узбекистана.
Кроме того, программа включает информацию о грантах, стипендиях и летних школах по всему миру.
Ранее сообщалось, что президент поручил Минвузу, Минтруда, Минэкономики и промышленности разработать и согласовать порядок самостоятельного определения высшими образовательными учреждениями квоты приема студентов.
Широкий выбор: абитуриенты смогут подать документы в несколько вузов >>>