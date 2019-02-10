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Встреча Дж.Артикходжаева с руководством турецкой компании GOSB.

Турки планируют построить в Ташкенте промышленный технопарк

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В Узбекистане
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В хокимияте столицы была представлена концепция будущего технопарка.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством турецкой компании GOSB. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Представители GOSB рассказали о концепции технопарка. Планируется, что сопровождением и поддержкой функционирования всех предприятий, находящихся на подконтрольной территории, займется основная компания.

Ранее сообщалось, что в Сергелийском районе создадут современный индустриальный технопарк площадью более 100 гектаров, построенный на основе европейских стандартов.

Теги:
технологии, Хокимият Ташкента



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