Турки планируют построить в Ташкенте промышленный технопарк

В хокимияте столицы была представлена концепция будущего технопарка.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев встретился с руководством турецкой компании GOSB. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Представители GOSB рассказали о концепции технопарка. Планируется, что сопровождением и поддержкой функционирования всех предприятий, находящихся на подконтрольной территории, займется основная компания.

Ранее сообщалось, что в Сергелийском районе создадут современный индустриальный технопарк площадью более 100 гектаров, построенный на основе европейских стандартов.