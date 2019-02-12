Узбекистан может привлечь Huawei к реализации проекта "Безопасный город"

Первый этап проекта предусматривает создание комплекса в Ташкенте, второй — во всех областных центрах и крупных городах, а на третьем этапе комплекс должен охватить всю республику.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков и вновь назначенный генеральный директор компании Huawei в Узбекистане Лю Цзясинь обсудили перспективы развития сотрудничества в рамках реализации инвестпроекта "Безопасный город".

Пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков и гендиректор компании Huawei в Узбекистане Лю Цзясинь

Создание единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" предусмотрено постановлением президента Узбекистана. Планируется объединить системы видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, а также других информационных систем по профилактике правонарушений и дежурно-диспетчерских центров.

На встрече в министерстве Лю Цзясинь выразил готовность компании компании к укреплению и развитию отношений с узбекской стороной.

Напомним, тендер на разработку проекта по созданию комплекса "Безопасный город" выиграла международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

В соответствии с постановлением главы государства, первый этап проекта (до 2019 года) предусматривает создание комплекса в Ташкенте, второй этап (2019-2021 годы) — во всех областных центрах и крупных городах, на третьем этапе (2021−2023 годы) комплекс должен охватить всю республику.